La confesión “machista y rancia” de Lequio sobre las mujeres hace estallar a Patricia Pardo

Alessandro Lequio y su vida amorosa vuelve a estar en boca de todos. Las memorias de Mar Flores han puesto a su ex una vez más en el ojo del huracán y éste no ha querido quedarse callado y ha atacado con fuerza. Así ha subido a la palestra Sonia Moldes, para defender a la modelo y dejar claro que ella también es conocedora de supuestas grabaciones que se producían en su dormitorio. Él lo niega, ellas lo aseguran con firmeza. Pero el colaborador no solo dice que mienten sobre este punto y anuncia acciones legales, sino que también dice que nada tuvo con Sonia más allá de unas cuantas noches de pasión. Miente.

Al menos así lo ha demostrado ella en sus pasos por televisión, llevando consigo pruebas como un álbum de fotos que él le regaló y en el que había románticas dedicatorias. También la hemeroteca juega en su contra, pues las imágenes del pasado demuestran que él confesaba estar enamorado de ella ante las cámaras, así como subrayaba su deseo de casarse con su amada o incluso formar una familia. El restaba valor a las pruebas y remarcaba que en aquella época estaba viéndose con muchas mujeres a la vez, incluso con la que ahora es su esposa, María Palacio. Definía sus aventuras amorosas como un “tutti frutti” y le ha salido caro.

Patricia Pardo condena a Lequio por su confesión

De nuevo, el conde italiano se ha visto en la obligación de responder a las acusaciones y defenderse ante las evidencias de las pruebas puestas sobre el tapete mediático. Lo hacía repitiendo que a la vez que prometía amor sincero a Sonia Moldes durante los dos años que estuvieron juntos (él habla de un par de semanas), también se veía con muchas otras féminas: “De verdad, empiezo a pensar que el otro día hablé en otro idioma porque dejé clarísima mi posición, pero aquí seguimos como si nada. Igual, la próxima vez traigo subtítulos. Esta va a ser la última vez que hablo de esto. El que entendió, entendió, y el que no, ahí tiene el botón de repetir”. Dicho esto, volvía a resumir su postura.

“Empezamos por el ‘tutti frutti’. Tal como le dije el otro día a la gran Oriana Marzoli, el ‘tutti frutti’ es una etapa por la que hemos pasado muchos y muchas, es una especie de buffet libre, un poquito de todo, muy variado, muy colorido. Pero ese ‘tutti frutti’ duró poco, porque llegó mi mujer y terminó ese recorrido gastronómico y no hizo falta más”, trataba de zanjar con la polémica el colaborador desde el plató de ‘Vamos a ver’.

No obstante, la elección de sus palabras molestó mucho a su presentadora, Patricia Pardo, que veía ofensivo cómo comparaba a las mujeres como meros alimentos que comer o desechar a su antojo: “Alessandro, cuando hablas de ‘tutti frutti’, tienes unas expresiones que pueden resultar muy machistas y muy hirientes. Suena tan rancio, Alessandro, que a lo mejor es el momento de utilizar el lenguaje que empleas cuando eres elegante”, le recriminaba, además de aconsejarle para que dejase de quedar mal ante la audiencia del programa.

Pero Lequio no frenó lo más mínimo y continuó. Elevó la apuesta cuando llegó a confesar que en esa época le pidió matrimonio “a todas”, no solo a Sonia Moldes o a la que actualmente es su esposa. Tan solo ella dijo que sí y lo sacó del mercado llevándolo al altar. Esta confesión molestó más aún a Patricia Pardo, que no dudó en reprocharle de nuevo la actitud que desplegó en el pasado y también la falta de arrepentimiento: “Eras un cucaracho de la época. A partir de ahora nos vamos a referir a ti como cucaracho”, zanjaba molesta, aunque sin querer iniciar una guerra en plató con su compañero de trabajo.