De la crioterapia a las células fetales de oveja: los rituales de belleza de las estrellas

En el vibrante universo del bienestar, las estrellas de Hollywood dictan la moda con tratamientos que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Lo divertido es que lo que antes era el secreto mejor guardado de las celebridades ahora se ha vuelto accesible para muchos. Las tendencias se extienden desde el glamour deslumbrante de Los Ángeles hasta los santuarios de calma en las montañas de Suiza, y, claro, no podemos olvidar esa joya del Mediterráneo español que hace que todos nos podamos sentir por unos días como Cher en un retiro en Baja California.

El look de Demi Moore en la fiesta post Oscar. Evan Agostini/Invision/AP Agencia AP

Bienestar no es solo una palabra, es un ritual. Y en este juego, el biohacking se ha colado como un nuevo favorito. Suena complejo, pero se trata de poner al cuerpo en modo avión, haciendo ajustes como el ayuno intermitente, que en realidad es solo una excusa para no desayunar tan pronto. También están las hormonas bioidénticas, que son como photocalls para nuestras hormonas naturales, tratando de equilibrar la balanza y hacernos sentir como si tuviéramos 20 años otra vez. Pero la verdadera pieza de resistencia es la tecnología que te permite rastrear cada aspecto de tu salud; sí, esos gadgets que te dicen si realmente dormiste bien o si sólo soñaste con una pizza.

Sueros intravenosos

Las celebridades no se andan con tonterías. En sus expedientes de salud hay rituales tan extravagantes que parecen salidos de una película de «Misión Imposible»: Crioterapia que te congela hasta el alma, tratamientos con vitaminas, minerales de sueros intravenosos y esas dietas líquidas que hacen que te preguntes si realmente estás comiendo algo o solo bebiendo ensaladas.

La e-cabina de crioterapia Pablo García / RFEF

En Suiza, el ambiente es más austero; los «medical spas» son como un cuento de hadas donde te sumerges en baños de minerales y haces inhalaciones de oxígeno dentro de una burbuja: oxigenoterapia o la icónica celuloterapia. Paul Niehans desarrolló una novedosa terapia en la clínica La Prairie a través de inyecciones de células fetales de oveja con resultados espectaculares que retrasan el proceso de envejecimiento mediante la estimulación del sistema inmune. Muchos pacientes informaron sentirse más enérgicos y saludables al recibir las inyecciones y fue entonces cuando la idea de la revitalización surgió como un tratamiento preventivo y retardador del envejecimiento.

En la primavera de 1953, el profesor Niehans recibió una invitación para desplazarse a Roma y atender al Papa Pio XII, enfermo en el Vaticano, al que administró con éxito la terapia celular con resultados muy positivos.

Cultura del bienestar

En España, no nos quedamos atrás. Aquí la cultura del bienestar está a la orden del día, donde en el Sha Wellnes la medicina integrativa combina lo mejor de lo convencional con enfoques holísticos, creando un enfoque multifacético para la salud que incluye desde la acupuntura hasta la fitoterapia.

El Sha Wellness ha sabido consolidarse como un universo integral de salud y bienestar, donde convergen disciplinas médicas, terapias biológicas, medicina preventiva, aparatología premium y bienestar emocional. Su enfoque integrativo se desarrolla a través de la sinergia entre tecnología biomédica y atención personalizada, ofreciendo entornos terapéuticos únicos que abordan al ser humano desde una perspectiva global, ya sea física, mental o emocional.

El elixir más barato

Y sí, la famosa dieta mediterránea no es solo un cliché, ¡es el combustible perfecto para esos cuerpazos que todos deseamos! Además, no olvidemos las actividades psico-corporales. Desde yoga hasta barre dance, todo suma para que nuestro cuerpo funcione como una máquina bien aceitada. El movimiento es clave; el estar sentado todo el día no hace más que traernos malestar. Aprender a escuchar nuestro cuerpo es casi un arte; es permitir que se exprese y se mueva de la manera que necesita. La búsqueda del cuerpo ideal ya no es un sueño inalcanzable, es una realidad.

Así que sí, en esta era donde la ciencia y la espiritualidad se fusionan, la búsqueda del cuerpazo ideal se ha convertido en una tendencia global. Desde ciudades bulliciosas hasta tranquilos retiros, estamos en el punto más emocionante de esta aventura. Así que, si pensabas que todo esto se trataba solo una moda pasajera, piénsalo de nuevo.