Cronología del caso Daniel Sancho: muerte, confesión, juicio y sentencia

Daniel Sancho, de 30 años, espera, desde hace meses que terminó el juicio en el Tribunal Provincial de Koh Samui, la sentencia que decidirá su futuro. El joven chef español podría enfrentarse a la pena capital (que la ley tailandesa establece para los delitos de sangre) por el presunto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta el pasado 2 de agosto, cuyo cadáver hizo desaparecer y además acusado de destrucción del pasaporte de la víctima. Sin embargo, su defensa en España, representado por Marcos García-Montes estima que no le "caerán" más de ocho años.

Durante el juicio, el hijo de Rodolfo Sanchoadmitió solo haber ocultado el cuerpo tras descuartizarlo, mientras que se declaró no culpable de asesinato premeditado ya que la muerte se produjo accidentalmente al golpearse Arrieta la cabeza contra un lavabo de la habitación en la que se hospedaban tras una pelea.

En el caso de que Sancho fuera condenado a más de 15 años, tendría que ser trasladado a una prisión de mayor seguridad, como la provincial de Suratthani o Bang Kwang de Bangkok.

Cronología del caso

2 de agosto: se produce el crimen

Daniel Sancho llegó a la paradisíaca isla de Kho Phagnan, en Tailandia, para pasar sus vacaciones del 31 de julio al 3 de agosto. Allí esperó a que unos días después llegara su amigo Edwin Arrieta.

Un día después, según las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad de un supermercado, Sancho compró un cuchillo, una esponja, guantes y una almohadilla de limpieza, además de bolsas de basura y productos de limpieza. Sobre las nueve de la noche, entro en una tienda para comprar un kayak. Ese día fue la última vez que Arrieta contacta con su familia y mantiene una "llamada cariñosa" con Darlin, su hermana.

En la madrugada del 2 de agosto se comete el presunto crimen que según confesó el chef se produjo tras sufrir una pelea con Arrieta, quien quería mantener relaciones sexuales con él. El colombiano le había amenazado con difundir material fotográfico comprometido y la disputa acabaría con un puñetazo por parte del español y el asesinato de Arrieta, quien se golpeó en la cabeza con el lavabo y perdió el conocimiento.

Después descuartizó el cadáver en 17 trozos y, una vez repartido en varias bolsas las llevó a un vertedero y otras las tiró al mar empleando el kayak que había comprado. Según Sancho el troceo del cuerpo con cuchillos y una sierra lo decidió cuando tras el golpe Arrieta no reaccionaba.

3 de agosto: limpiar las pruebas

El 3 de agosto Sancho regresó al hotel para limpiar la habitación y el baño y abandonar el lugar. Más tarde asiste a la fiesta de la luna llena, con una mujer. Se encuentran los primeros restos del cuerpo en el vertedero de Moo 4 de Koh Phangan. Esa misma noche, Sancho acude a comisaría para denunciar la desaparición de Arrieta.

5 de agosto: confesión

La Policía procede a la detención de Daniel Sancho tras encontrar, el 4 de agosto, las piernas y la ropa de Arrieta en el dicho vertedero. Sancho niega su implicación pero algunos arañazos en su cuerpo hacen sospechar a la policía, quienes al día siguiente le toman pruebas de ADN. El 5 de agosto se declara culpable aunque se sintió "forzado" a matarlo. "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", declaró.

Sancho acompaña a los agentes a hacer la reconstrucción del crimen y a los lugares donde presuntamente arrojó los restos del colombiano. Incluso hace un esquema de cómo cortó el cadáver.

7 de agosto: prisión provisional

La Justicia tailandesa decreta el 7 de agosto prisión provisional para Sancho y se presentan cargos de asesinato con premeditación y ocultación de pruebas. Es trasladado a la cárcel de Koh Samui, en el sur de la isla, donde permanece hasta el próximo 29 de agosto que conocerá su sentencia.

17 de agosto: Silvia Bronchalo visita a su hijo

Tras pasar aislado por un protocolo de Covid-19 en la cárcel, Sancho recibe la visita de su madre, Silvia Bronchalo. El encuentro dura 20 minutos.

21 de agosto: resultados de la autopsia

"Tenemos ya los resultados definitivos de la autopsia. Primero se pelearon, según las pruebas en el lugar (del crimen). Daniel le dio un puñetazo, luego el doctor (Arrieta) se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavabo, pero no murió en ese momento, sino cuando (Sancho) comenzó a cortarle el cuello, según los forenses", anuncia Surachate Hakparn, jefe adjunto de la Policía del país conocido como Big Joke.

No queda clara la causa de la muerte al no haberse encontrado aún algunas partes del cuerpo. En la misma comparecencia, indica que la camiseta encontrada, perteneciente a Arrieta, tenía un agujero hecho por un cuchillo. Se plantea la posibilidad de un apuñalamiento.

6 de septiembre: Rodolfo Sancho visita a Daniel

En esta fecha se produce el primer encuentro padre e hijo. Un mes después del suceso. El actor no ha viajado antes por motivos económicos. Llega acompañado del abogado Marcos García Montes que se encargará desde España de su defensa en colaboración con el abogado tailandés de oficio. El encuentro dura tres horas. Tras la visita, el actor expresa ante los medios sus condolencias a la familia de Edwin Arrieta y muestra su total confianza y respeto por las autoridades de Tailandia.

También habla con el entonces abogado de su hijo, Kunh Anan. Seis días después de ir a la prisión, el portavoz de Rodolfo Sancho, Ramón Chippirrás, confirmó que prescindían de él.

22 de septiembre: Sancho comparece ante el juez

De forma telemática, Sancho compadece ante el juez, sin estar representado por un abogado de Tailandia, algo que es obligatorio en el juicio.

25 de septiembre: "Big Joke" acusado de corrupción.

"Big Joke" es vinculado a un caso de corrupción por el supuesto soborno de unos 140 millones de baht (3,65 millones de euros) de un grupo ilegal de apuestas en línea.

3 de octubre: Informe final de la policía

En el informe final de la investigación presentado por la Policía ante la Fiscalía se mantiene la acusación de asesinato premeditado contra Sancho así como de ocultación del cuerpo. Concluye la investigación policial.

5 de octubre: Sancho sale de prisión para comparecer ante el juez

La primera salida de la cárcel de Daniel Sancho para comparecer ante un juez en el tribunal de Samui se produce el 5 de octubre.

25 de octubre: Nuevo delito

El fiscal del caso ratifica los dos delitos (asesinato con premeditación y ocultación del cuerpo), pero añade uno más: ocultar o extraviar la documentación de la víctima.

13 de noviembre: Se declara no culpable

El cocinero se declara no culpable del asesinato premeditado de Edwin Arrieta y de hacer desaparecer su pasaporte. Si admite haber descuartizado y ocultado el lcuerpo. Afirma que la muerte de su amigo se debió a un accidente.

12 de diciembre: Hay fecha para el juicio

El tribunal provincial de Samui celebró el 12 de diciembre la vista en la que la defensa y la fiscalía presentan sus pruebas y los testigos en el caso de Daniel Sancho. El juez fija la fecha del juicio: del 9 de abril al 3 de mayo y admite al menos 57 testigos.

12 de enero: "irregularidades" en el caso

Los letrados del chef español, el despacho Chippirrás-Balfagón y Marcos García-Montes afirman que han encontrado "irregularidades" en la investigación policia. Aseguran que la Policía prometió a Sancho su deportación en un plazo de 48 horas si colaboraba.

Además, según explicaron en rueda de prensa, la policía cambia la declaración al transcribirla y Daniel firma documentos en tailandés engañado. "Daniel nunca confesó que había matado a Edwin Arrieta. Tenemos las pruebas y os lo puedo asegurar. Solo confesó, y por eso colaboró, que lo había desmembrado".

Aparece en escena la hermana de Arrieta que muestra su incredulidad ante la confesión de Sancho.

2 de febrero: desaparecen pruebas

Se ha perdido el cuchillo y la sierra con la que el hijo de Rodolfo Sancho aseguraba haber descuartizado a Edwin Arrieta.

12 de marzo: un informe forense contradictorio

El informe forense contradice a la Policía tailandesa. El 15 de agosto, Big Joke presenta como prueba una camiseta agujereada que supuestamente llevaba Arrieta en el momento de la pelea, en ella se aprecian "cuchilladas". El Centro de Ciencias Forenses de Tailandia no encuentra pruebas que confirmen que se utilizaron los cuchillos para apuñalar a Arrieta.

22 de marzo: La familia de Arrieta reclama 410.000 euros

La familia de Edwin Arrieta exige a Daniel Sancho una indemnización por responsabilidad civil de 410.000 euros al haber quedado en "situación de pobreza" tras la muerte de su familiar. "La salud de los padres era óptima hasta el fallecimiento de su hijo, agravándose en la actualidad con cuadros depresivos, ansiedad y terrores que les hacen enfermar con asiduidad y requerir tratamientos médico".

2 de abril: Big Joke se entrega

El exsubdirector de la Policía de Tailandia, Surachate Hakparn, se entregó por su implicación en una trama de blanqueo de capitales vinculado a una red de apuestas en línea. Es arrestado.

9 abril al 3 de mayo: Juicio

Tras la celebración del juicio se establece que el 29 de agosto se conocerá la sentencia. Durante todo este tiempo Daniel permanece en la cárcel.