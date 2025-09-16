Fernando Fitz-James y Sofía Palazuelo se convierten en padres de su tercer hijo

Fernando Fitz-James y Sofía Palazuelo ya son familia numerosa. Tal y como ha adelantado la revista "¡Hola!", la pareja ha dado la bienvenida a su tercer hijo Fernando, el primer varón del matrimonio al que han llamado como su padre y su abuelo materno, el arquitecto Fernando Palazuelo.

Padres de tres hijos

El pequeño Fernando nació el 10 de septiembre y tanto Sofía como el bebé se encuentran perfectamente. El nacimiento del quinto nieto de Carlos Fitz-James, duque de Alba, y Matilde Solís, su exmujer, ha supuesto una gran noticia para toda la familia, que se encuentra feliz y emocionada por la llegada del bebé.

Sofía Palazuelo y su look para el Teatro Real. Gtres

Fernando y Sofía ya eran padres de dos niñas, Rosario y Sofía, de cuatro y dos años. La pareja dio el "sí, quiero" en octubre de 2018 en el Palacio de Liria y conforman uno de los matrimonios más admirados y consolidados de la jet set nacional.

Momentos de felicidad

"Estamos muy contentos y con mucha ilusión", declaró a la revista "¡Hola!" Sofía Palazuelo a principios del mes de abril, cuando se confirmó la noticia de su embarazo. El nacimiento de Fernando casi cuatro meses después de la llegada de Fadrique, el segundo hijo de Carlos Fitz-James y Belén Corsini.

Mientras la Casa de Alba continúa creciendo, la familia se prepara para la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan el próximo 4 de octubre en Sevilla. El enlace del duque de Arjona reunirá a gran parte de la jet set española.