Dimite el directivo pillado con la jefa de recursos humanos en el concierto de Coldplay: ¿Es legal un despido por este motivo?

Es la foto del verano. Durante el concierto de Coldplay, cerca de Boston, el miércoles 16 de julio, una cámara enfocó al público y captó a una pareja besándose. Al ver su imagen proyectada en la pantalla, abrieron sus ojos de par en par horrorizados. Ella se giró y escondió el rostro. Él agachó la cabeza con gesto de ¡Tierra, trágame!

Ante esta reacción, Chris Martin, cantante de Coldplay, desde el escenario espetó: "O tienen una aventura o son muy tímidos". No podía sospechar que la imagen del estadio Guillette en Foxborough estaba a punto de dar la vuelta al mundo. No, no era timidez, sino una historia flagrante de infidelidad. Poco después, el músico se percató: "¡Madre mía! - le dijo al público- Espero que no hayamos hecho nada malo".

Enseguida los protagonistas tuvieron nombre, apellido y estado civil. Él es Andy Byron, director ejecutivo de Astronomer , una empresa de desarrollo de software. Casado. Ella es Kristin Cabot, su jefa de recursos humanos.

La admiración se les fue de las manos

Byron forma parte de la junta directiva y ha dirigido Astronomer, con sede en Cincinnati, desde 2023. Cabot se incorporó en noviembre de 2024 como directora de personal. En un comunicado de prensa que anunció su contratación, Byron la calificó como una líder con experiencia. "El excepcional liderazgo de Kristin y su profunda experiencia en gestión del talento, compromiso de los empleados y desarrollo de estrategias de personal serán fundamentales para continuar nuestra rápida trayectoria", afirmó.

Unas horas más tarde de lo ocurrido en el concierto, el ejecutivo se disculpó con su familia y colegas. Pero las consecuencias no se han hecho esperar. En una publicación en Linkedin, la startup de software informó el sábado: "Andy Byron presentó su renuncia y la Junta Directiva la aceptó".

¿Renuncia o despido?

En el texto añadió: "Como se mencionó anteriormente, Astronomer está comprometido con los valores y la cultura que nos han guiado desde nuestra fundación. Se espera que nuestros líderes marquen la pauta tanto en conducta como en responsabilidad, y recientemente, esa pauta no se ha cumplido".

En su mensaje, Astronomer lamenta que el vídeo haya puesto a la empresa en el foco mediático de todo el mundo cuando, hasta hace solo unos días, "éramos conocidos como pioneros en el espacio DataOps, ayudando a los equipos de datos a impulsar todo, desde el análisis moderno hasta la IA de producción".

La empresa trata ahora de recuperar su prestigio. "Si bien la percepción de nuestra empresa puede haber cambiado de la noche a la mañana, nuestro producto y el trabajo que realizamos con nuestros clientes no lo han hecho. Seguimos haciendo lo que mejor sabemos hacer: ayudar a nuestros clientes con sus problemas más complejos de datos e IA".

¿Puede un empleado ser despedido por mantener una relación infiel en el entorno laboral? La legislación española no prohíbe las relaciones íntimas, salvo que causen un perjuicio grave a la empresa, tal y como alega Astronomer en este episodio, o supongan un incumplimiento de las obligaciones contractuales.