Dobrowolski niega haber intentado matar a Mainat: «Ni le hice daño, ni le hice sufrir, ni le fallé en ayudarle»

Hoy ha declarado en la Audiencia de Barcelona Ángela Dobrowolski, acusada de intentar acabar con la vida de Josep Maria Mainat. La ex del productor de televisión, que se enfrenta a 13 años de prisión, asegura que los medicamentos que éste tomaba como tratamiento antiedad pudieron causarle la grave hipoglucemia que lo dejó en coma.

Ángela Dobrowolski ha negado, sin poder reprimir las lágrimas, que no intentó matar a Mainat al suministrarle insulina a pesar de ser diabético, en la madrugada del 23 de junio de 2020. «Ni le hice daño, ni le hice sufrir, ni le fallé en ayudarle», ha añadido en el juicio. «Hice todo lo que pude por salvarle la vida», se ha sincerado. Y ha justificado la hipoglucemia del productor como resultado del cóctel de medicamentos antiage que Mainat consumía, por el que ella le inyectó en cuatro ocasiones.

La acusación señala que Dobrowolski intentó acabar con la vida de su entonces pareja cuando él la anunció sus intenciones de iniciar los trámites del divorcio, a sabiendas de que de producirse ella quedaría fuera de la herencia. Dobrowolski ha rechazado actuar por interés económico y ha confesado que aquella noche recurrió a la cocaína para "colocarse". Además ha señalado que las veces que las cámaras de seguridad la grabaron entrando y saliendo a la cocina no eran sino para encontrar la droga "que tenía escondida por todos los rincones» de la vivienda familiar. Por lo que de esta manera niega que estuviera buscando insulina para inyectársela a Mainat para causarle la muerte, ya que el ex componente de La Trinca a pesar de ser diabético no era insulinodependiente.

«Si yo hubiese querido matar a mi marido no lo hubiese en la cama donde dormían mis hijos. Él sufrió hipoglucemias en la montaña y yo pedí ayuda a ciclistas [para pedir azúcar]. Segundo; ¿por qué habría llamado entonces el SEM [Sistema de Emergencias Médicas]?», ha justificado.

Al verlo con «la boca lila, tenía miedo por su vida, pero di toda la información [a Emergencias], hice todo lo que tuve que hacer. Le incorporé, aseguré la vía aérea, le di glucosa. Yo no lo quise muerto. Lo vi al lado de mi hijo...yo no quise a mi marido muerto, yo lo quise conmigo», ha declarado llorando.