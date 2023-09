La dolorosa llamada perdida de María Jiménez que Terelu Campos no vio a tiempo

Son días especialmente convulsos para la familia Campos, que después de días agónicos y mucha incertidumbre en un hospital de Madrid, al final tuvieron que dar la triste noticia de la muerte de su matriarca, María Teresa Campos. Fue el pasado martes cuando España se conmocionó con la pérdida de una de sus presentadoras más emblemáticas. Pero tan solo 48 horas más tardes, ya en la mañana del jueves, otro duro varapalo golpeaba nuestro país, con el anuncio del fallecimiento de María Jiménez. Ambas mujeres de armas tomar y gran profesionalidad que, además, atesoraban una buena amistad. De hecho, Terelu Campos no llegó a ver a tiempo que la cantante quiso llamarla para darle el pésame.

La cantante sevillana quiso tener un gesto de solidaridad con el dolor que estaba atravesando los seres querido de María Teresa Campos. Con ella había compartido grandes momentos, aunque también alguna que otra trifulca, pero se querían mucho. De ahí que descolgase rápidamente el teléfono cuando se enteró de la trágica noticia de la muerte de la veterana periodista. Sin embargo, el teléfono de Terelu Campos estaba colapsado con tantos mensajes de aliento de familiares, amigos y compañeros de profesión de su madre y suyos propios. Un trajín que le impidió atender a todos los que la llamaban para darle las condolencias por su pérdida. Ahora, se arrepiente especialmente de no haber descolgado el teléfono cuando en su pantalla informaba que María Jiménez quería hablar con ella. Ya no podrá ser.

Ha sido Alejandra Rubio, que tan solo dos días después de morir su abuela retomaba su trabajo en el plató de ‘Así es la vida’. Lo curioso es que lo hiciese el mismo día que fallecía María Jiménez, por lo que fue dura su vuelta a la rutina. Aun así, ha querido transmitir una curiosidad que une a ambas muertes: “Con tantos mensajes de amigos y personas cercanas que había recibido estos días, mi madre tenía mucho que contestar. Alucinó cuando vio la llamada de María Jiménez en rojo”, anuncia.

No obstante, aunque a través de la llamada no pudo contactar con ella, optó por mandarle un mensaje privado para así poder transmitirle su pesar por la muerte de su madre. En realidad, fue la hermana de la cantante quien se encargó de redactar el mensaje: “Le decía que había intentado llamarla, pero que no habían conseguido hablar con ella. Le decía que lo sentía mucho por el fallecimiento de mi abuela. Se lo mandaba de parte de ella y de María, porque María no podía escribir. Pero quería trasladarle su cariño”, desvela la hija de Terelu Campos, que se emociona al ver cómo en los últimos días de María Jiménez el recuerdo de su abuela estuvo presente y sintió mucho su partida, a la que poco después le siguió.