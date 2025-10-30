Dove Cameron y Damiano David se casan

Suenan campanas de boda al otro lado del mundo. Dove Cameron y Damiano David han puesto fin a dos años de rumores, pasiones y viajes compartidos con la noticia que sus fans ansiaban desde hace meses: se casan. Aunque ninguno de los dos ha hecho aún un anuncio oficial, las imágenes hablan por sí solas. Fotografiados en las calles de Sídney, sonrientes y relajados ambos parecen ajenos a la atención de los curiosos... hasta que una mirada más atenta revela el detalle que ha enloquecido a medio internet: un espectacular anillo de compromiso con un diamante central que brilla en la mano izquierda de la actriz.

Era cuestión de tiempo. La historia de Dove y Damiano tiene todos los ingredientes de una película romántica rodada a ritmo de guitarra electrica. Se concoieron en los MTV Video Music Awards 2022, cuando ambos competían en la categoría de Mejor Artista Nuevo. Solo cruzaron un saludo fugaz. Un año después, el destino -y un escenario- los volvió a reunir en los VMAs de 2023. Damiano la invitó al concierto de Måneskin en el Madison Square Garden, y aquella noche "la chispa saltó".

Debut oficial en los Grammy

Desde entonces, su relación ha viajado por el mundo a la velocidad de un tour internacional: de São Paulo a Roma, de Los Ángeles a Australia. En noviembre de 2023, fueron vistos por primera vez juntos, y poco después, las imágenes de ambos besándose en una playa australiana confirmaron lo que todos sospechaban. En febrero de 2024 hicieron su debut oficial en la gala previa a los Grammy, posando por primera vez como pareja ante los flashes. Ella, en un vestido rojo de inspiración hollywoodense; él, fiel a su estética de rockstar romántico.

Lo que comenzó como una coincidencia de premios se transformó en una historia de amor estable. Este año celebraron su segundo aniversario con una dedicatoria que derretiría hasta al más escéptico. "Los dos mejores años de mi vida. Lloro al menos una vez a la semana porque la vida se ha vuelto tan hermosa desde que estás tú en ella...", escribió Dove en Instagram. Damiano respondió con un simple pero poderoso "Lo mejor de estar vivo", acompañado de un corazón rojo.

Ahora, esa complicidad se sella con un compromiso que marca una nueva etapa tanto en sus vidas personales como en sus carreras. Ella, estrella Disney convertida en icono pop alternativo, y él, frontman de una de las bandas más explosivas del rock europeo, representan una de las parejas más magnéticas del panorama internacional: una unión entre la teatralidad del pop americano y la irreverencia del rock italiano.

Para Dove Cameron, el compromiso llega en un momento dulce. Desde su irrupción en la cultura pop con la serie "Liv and Maddie" (Disney Channel), donde interpretó a dos hermanas gemelas opuestas, su carrera ha sido una metamorfosis constante. Ganó un Premio Daytime Emmy y conquistó a toda una generación como Mal, la hija de Maléfica, en la saga Los Descendientes. Pero lejos de quedarse anclada en su pasado Disney, la actriz se reinventó como cantante y compositora independiente, explorando sonidos más oscuros y maduros. Su sencillo Boyfriend, lanzado en 2022, fue un fenómeno viral en TikTok y la consolidó como una voz de la nueva generación queer pop. Actualmente trabaja en su álbum debut, que, según fuentes cercanas, incluirá una canción inspirada en Damiano.

Él, por su parte, sigue encabezando Måneskin, la banda italiana que conquistó Europa tras ganar Eurovisión en 2021 con Zitti e buoni. Con su magnetismo escénico y su estética andrógina, Damiano David ha llevado al grupo a los escenarios más importantes del mundo y ha seducido a la crítica y al público también con su trabajo en solitario. Incluso Angelina Jolie y su hija Shiloh fueron vistas entre el público de uno de sus conciertos.

Juntos, Dove y Damiano encarnan una versión moderna del amor entre artistas. Ella aporta sensibilidad, disciplina y una voz que ha crecido al ritmo de su madurez; él, intensidad, carisma y la energía de quien vive cada nota como una declaración.

Por ahora, la pareja guarda silencio sobre los detalles de la boda. Los fans sueñan con un enlace bohemio en Italia, entre vino tinto, guitarras y vestidos vintage, o quizá algo más cinematográfico, con guiños a Hollywood. Sea cual sea el escenario, lo cierto es que Dove Cameron y Damiano David han encontrado la manera de convertir su historia de amor en una sinfonía de autenticidad, donde la pasión no compite con el respeto y la fama no eclipsa la intimidad.