Edurne, entre rumores de crisis con David De Gea, se sienta en ‘El Hormiguero’

Edurne ha dejado a todos enamorados de su idílico viaje en familia a Las Bahamas, compartiendo algunas fotografías de su álbum privado con sus seguidores de Instagram. Sin embargo, aunque haya disfrutado de los placeres de la vida junto a David De Gea y su hija Yanay en el mismísimo paraíso, no desatiende sus compromisos profesionales. Estos que le fijaban en el calendario su visita a ‘El Hormiguero’ de este miércoles 3 de abril, para charlar animadamente con Pablo Motos y sus gamberras hormigas. Allí no hablará de su salida de ‘Got Talent’, del que era jurado desde la primera edición y donde hizo muy buenas migas con Risto Mejide. Pero sí que pondrá sobre la mesa el motivo por el que ha decidido dejar este puesto de trabajo en Telecinco, pues desea centrarse en cuerpo y alma en su nuevo disco y, por supuesto, también en su marido y su princesa.

Por el momento, está disfrutando de la buena acogida que ha tenido su primer sencillo, ‘Nada’, que sirve como adelanto del disco que está aún dando forma. Además, se comentará su salto a Antena 3, donde pasará a formar parte de los coaches de ‘La Voz Kids’ en su próxima edición. Lo que quedará quizá fuera de la entrevista en ‘El Hormiguero’ sea su rumoreada crisis conyugar con el portero David De Gea. Fue a mediados del pasado mes de marzo cuando se comenzó a especular con un profundo bache en la pareja, destacándose incluso que habían comenzado ya a hacer vidas por separado. Ellos han preferido dejar que el tiempo hable por ellos mismos, aunque las fotografías de su privilegiado viaje en familia a Las Bahamas han contribuido a calmar las aguas y despejar las dudas.

Edurne y David De Gea Instagram

No es la primera vez que Edurne y David De Gea han tenido que hacer frente a rumores de que su relación está al filo del precipicio. En los 14 años que llevan compartiendo vida e ilusiones han tenido que batallar en numerosas guerras, tanto juntos como separados, aunque siempre formando equipo. Incluso cuando el futbolista, en 2016, se vio envuelto en un feo asunto que puso su lealtad en entredicho y que fue conocido en los medios como “el caso Torbe”. El controvertido productor de cine para adultos nunca ha mostrado demasiados escrúpulos en sus creaciones, pero el escándalo llegó cuando se le acusó del feo delito de meter en el negocio a menores de edad. El jugador salía como presunto implicado, lo que hizo que la opinión pública se cebase con él y defendiesen el honor de Edurne, incluso antes de que la justicia se pronunciase.

La cantante se mantuvo firme al lado de su marido. Por supuesto, esta durísima acusación le pasó factura, aunque de cara a la galería siempre defendió la inocencia de David De Gea, aunque no fuese en primera persona, sino a través de su entorno. Lo mismo trató de hacer el propio futbolista, que esperaba que la justicia le diese la razón y echase por tierra los testimonios que aseguraban que él estaba implicado e incluso había participado en la presunta agresión sexual. Al final así sucedió y fue entonces cuando reconoció que “estaba tranquilo”, pues tanto él como sus seres queridos eran conocedores de la verdad y su inocencia: “La gente me avisa de la noticia y, sobre todo, avisa a la familia, que ya me conocen de sobra y saben que todo esto es falso”. Nunca más se volvió a hablar del escándalo sexual.

Edurne y David De Gea en su boda Instagram

Edurne y David De Gea continuaron su relación tratando de mantenerse lejos de la atención mediática. Aunque no esconden sus sentimientos y suelen dedicarse preciosas palabras en las redes sociales, sí que prefieren que las cámaras estén lejos de su día a día. Tras 11 años de romance se convirtieron en papás. Fue el 4 de marzo de 2021 cuando la cantante daba a luz a su pequeña Yanay, un nombre que llamó poderosamente la atención de todos y que tiene sus raíces en la tradición Quechua y los Andes Peruanos. Dos años más tarde decidieron dar el siguiente paso, el de convertirse en marido y mujer, sellando su unión con una discreta boda el 1 de julio de 2023 con la isla de Menorca como telón de fondo y tan solo 80 íntimos como testigos. A falta de unos meses de su primer aniversario de boda, esta noche Edurne se sienta en ‘El Hormiguero’ para hablar de su disco, su salto a ‘La Voz Kids’ y, quien sabe, quizá también se ponga romántica y salga su chico en la conversación.