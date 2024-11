Emanuel Maktabi, así es el hermano modelo de Marius Borg

Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit no deja de acaparar titulares. El último esta misa semana cuando saltó a la luz su nueva detención por violación.Borg no es hijo biológico del príncipe heredero Haakon de Norueg, sino de una relación anterior de Mette Marit, en concreto con Morten Borg.

Al poco tiempo de separarse de la princesa y del nacimiento de Marius, Morten mantuvo una relación con Céline Maktabi, heredera de un exitoso negocio de venta de alfombras. La pareja se casó en 2004 y estuvieron juntos cerca de 15 años. Fruto de esta relación nació Emanuel, modelo y operador financiero. La separación del matrimonio fue confirmada por Maktabi en una entrevista a la revista noruega "Se og Hor".

Emanuel, de 25 años, es el hermano favorito del hijo díscolo de Mette-Marit. No solo pertenecen a la misma generación sino que además comparten el gusto por la moda.

En su perfil de lindedIn, Emanuel se presenta como Oficial de Operaciones Bancarias en SEB, uno de los grupos financieros más importantes de Noruega. Es, según él mismo se describe "dinámico y comprometido con las tareas que requieren resultados de primer nivel".

En 2017 comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo de la moda, cuando aún cursaba Secundaria en Oslo. Así, comenzó a desfilar para Ingrid Bredholt, diseñadora de la marca Mardou & Dean. Las imágenes del desfile fueron publicadas en la revista "Vogue", dentro de la Semana de la Moda de Noruega, de aquel año. Actualmente, forma parte de la agencia de modelos Team Model.

Sus redes sociales son fiel reflejo de su estilo de vida donde es frecuente verle, no solo posando como modelo, sino compartiendo fotos de los innumerables viajes que realiza gracias a su profesión en el mundo de la moda.

El pasado domingo, 17 de noviembre, antes de ser detenido nuevamente, en este caso por violación, el hijo de la princesa Mette-Marit comentaba una publicación de Emanuel en la que el joven posa con ropa de esquí: "En realidad no acepto esto. No has esquiado ni una sola vez desde que somos hermanos. ¡Qué asco!".

Emanuel mantiene además una relación con Celina Cornelia Bakke, desde hace algún tiempo, como muestran las fotos que comparten en sus redes sociales.