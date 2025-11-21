El entorno de Javier Calvo aclara su relación con Guitarricadelafuente: toda la verdad

La ruptura de los Javis ha sido una de las separaciones más inesperadas de este año. Más de 10 días después de confirmarse la noticia, Calvo y Ambrossi continúan acaparando todos los titulares de la crónica social. El actor de "Física o Química", tras el revuelo, ha puesto tierra de por medio y se encuentra en México junto a Guitarricadelafuente y otros amigos disfrutando de la gira del cantante, protagonista de "La bola negra", su última película.

La verdad de su relación

Desde que se confirmó la ruptura de los Javis, numerosos rumores han rodeado a los cineastas. Uno de los más comentados es la supuesta relación entre Javier Calvo y Guitarricadelafuente, con quien se le ha vinculado en los últimos días. El viaje del creador a México, donde ha acompañado al artista durante su gira, avivó aún más las especulaciones esta semana. El punto álgido llegó con la story que el propio artista publicó en las últimas horas, acompañada de la frase: "Mi vida entera".

Javier Calvo, la verdad de su relación con Guitarricadelafuente tras su mensaje de amor desde México Europa Press

Tras el revuelo, el entorno de Javier Calvo ha aclarado la relación que mantiene con Guitarricadelafuente a la revista "¡Hola!", desmintiendo que entre ellos exista una relación sentimental. "Guitarricadelafuente es el protagonista de 'La bola negra' y se ha convertido en un buen amigo tanto de Javier Calvo como de Javier Ambrossi. Ambos fueron juntos a verle al Movistar Arena en su concierto en Madrid hace unas semanas, y ahora Javier Calvo se ha ido unos días a México con unas amigas y entre sus planes han ido a ver a Guitarricadelafuente a un concierto", señalan al medio citado. "Es algo público, todo está en sus stories".

"Es completamente falso que tengan o hayan tenido una relación sentimental. Son buenos amigos. Se admiran, se respetan y se quieren. No hay nada raro, ni nada que ocultar. Se están publicando cosas falsas, es incontrolable", insisten estas fuentes.

Según Javi de Hoyos tras una conversación con un amigo de la industria musical, Guitarricadelafuente "tiene novio" y "no tiene nada con los Javis". "No está pasando nada. Para Javi Calvo, Guitarricadelafuente es como su hermano", explica el creador de contenido una publicación.

Las reveladoras palabras de Ambrossi

Ambrossi reapareció por primera vez tras su ruptura con Javier Calvo en los premios Hombre del Año 2025 de GQ. El hermano de Macarena García le entregó un premio a Leiva, su excuñado, y le dedicó unas reveladoras palabras. "Leiva llegó a nuestra vida cuando, en un concierto en 2004, le dije a mi hermana que iba a ser su novio. Y así fue. Hemos estado juntos en muchos pasos diferentes, en rupturas y, bueno, muchas veces, las rupturas son para bien. Y siempre, pasase lo que pasase, hemos sido amigos. Me parece precioso ser amigo de mi ídolo así que eres el hombre del año y el hombre de todos los años. Miguel, te quiero mucho", expresó el director de cine.

Horas antes, Ambrossi se mostró tranquilo ante las cámaras. "Todo está perfecto, todo está genial. La vida es así y ya está. No hay que tenerle miedo a los cambios. Estoy contento y él también", declaró.