Lara Dibildos, sobre Álvaro Muñoz Escassi: "¡Está buenísimo!"

Han pasado 18 años desde que Lara Dibildos y Álvaro Muñoz Escassi cerraron el capítulo sentimental que los unía. Sin embargo, hay vínculos que, aunque transformados, resisten al tiempo con una elegancia inesperada. En una era donde los reproches públicos y los silencios incómodos entre exparejas son casi norma, lo de Lara y Álvaro es, sencillamente, otra historia.

La actriz y productora teatral, hija de la inolvidable Laura Valenzuela, no solo observa desde la distancia el paso de su ex por "Supervivientes 2025", sino que lo hace con una mezcla de cariño, complicidad y admiración evidente. "Está buenísimo", ha sentenciado sin rodeos, dejando claro que el tiempo ha hecho justicia con el físico del jinete. Incluso se atreve a sugerir que Escassi, a sus 50, luce mejor que en los años en que compartían amor… y portadas.

No se guardan rencor

No hay rastro de rencor en sus palabras. Más bien lo contrario: hay orgullo por lo que fue, respeto por lo que es, y una serenidad que resulta refrescante en estos tiempos de ex beligerantes. Frente a las cámaras de Europa Press, Lara fue directa, espontánea y cálida: "Álvaro, que yo sabía que eres un gran superviviente, una gran persona… Me encanta lo que has madurado, ¡se nota muchísimo!".

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas Gtres

Sus declaraciones no solo evocan nostalgia, sino también un presente sin fisuras. Dibildos ha sido una presencia constante -aunque discreta- en los momentos clave de Escassi, incluso cuando su vida amorosa se volvió caótica tras la ruptura con María José Suárez, en medio de rumores de relaciones abiertas y confidencias indiscretas. Lara, lejos de sumarse al ruido, eligió apoyar. Y ahora, con Álvaro escribiendo un nuevo capítulo sentimental junto a Sheila Casas, ella vuelve a sorprender con otra bendición pública: "¡Hacen la pareja perfecta!"

En un universo mediático donde la cordialidad entre exparejas parece más bien un mito, Lara Dibildos se alza como un ejemplo poco común de madurez emocional. La suya no es solo una historia de amor del pasado, sino una demostración elegante de que cuando el cariño es real, incluso después del adiós, puede mantenerse vivo, aunque sea en forma de elogio y complicidad televisada.