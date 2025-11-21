Irene Rosales adelanta las Navidades en casa sin Kiko Rivera: así es su frondoso árbol navideño

Irene Rosales no quiere saber más de los conflictos del clan Pantoja. Su nueva etapa vital pasa por hacer oídos sordos a los asuntos de su exmarido, Kiko Rivera, especialmente cuando vienen acompañados de dosis de polémica. Así está siendo su intento de recuperar a su hermana, Isa Pantoja, después de muchos años renegando de ella y tras durísimos episodios que la joven atesora como traumas. A pocas horas de que ella tome el turno de palabra y se siente en el plató de ‘De viernes’, su cuñada ha hecho acto de presencia.

Ha sido a través de las redes sociales, que sirve como ventana a su día a día. Ese resumen cotidiano en el que se ha colado por sorpresa Guillermo, su nuevo amor. Ya no esconde lo que siente por su chico, pues presume de planazos románticos, viajes exclusivos y de renovada felicidad. Y no solo porque ahora el amor es el aderezo estrella de todos sus días, sino también porque se ha comenzado a contagiar por la magia de la Navidad. Algo que ha querido compartir, por supuesto, con sus fieles de Instagram.

Irene Rosales ya decora su hogar

En la casa de Irene Rosales ya ha llegado la Navidad. Se acaba el año y, como marca la tradición, las estancias de su hogar en Castilleja de la Cuesta se llena de luces y color. Hay que continuar con las costumbres, especialmente ahora que las niñas pasan sus primeras fiestas con sus padres separados. Son fechas complicadas para los adultos, a los que con el paso del tiempo les pesan especialmente las ausencias, pero no tanto así para los pequeños de la casa, que viven con ilusión estos días de celebración.

El árbol de Navidad de Irene Rosales Instagram

La influencer ha querido ser de las primeras en instalar el tradicional árbol de Navidad en el salón de su casa. Aunque espacio le sobra en su amplia estancia, lo cierto es que no ha querido excederse a la hora de elegir el abeto artificial que corone en una esquina de su salón. Junto a las ventanas, un precioso y frondoso árbol reclama toda la atención, adornado con distintos elementos en rojo. Irene ha apostado todo a esta tonalidad, entre lazos, flores de Pascua y bolas de distintos tamaños y acabados. También piñas naturales para evocar aires más rústicos, acordes con el Papá Noel y los renos que reposan a los pies del árbol.

Esta iniciativa de Irene Rosales de mostrarnos su árbol de Navidad nos ha permitido también ver cómo es uno de los rincones clave de su casa. Esa en la que ha compartido vida con Kiko Rivera y que ha sido testigo también del agotamiento de su matrimonio. El salón es donde se hace vida y donde suceden gran parte de los momentos familiares. En su caso, podemos encontrar una sencilla butaca de madera, una alfombra en color beige a juego con las cortinas y unos cuadros de inspiración zen. Pequeños detalles que nos ayudan a entender cómo han cuidado la decoración, dado que nunca se han atrevido a mostrar esta vivienda en sus muchos reportajes en el papel cuché.