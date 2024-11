El espejo del alma: Marta Sánchez, retoques (casi imperceptibles) aquí y allá

Dien que quien tuvo retuvo, pero en el caso de la popular cantante, no es que retenga... ¡es que sigue teniendo! A sus 58 años, esta diva ha pasado por varias transformaciones físicas, pero a pesar del paso del tiempo, sigue deslumbrando con su atractivo y belleza. Con curvas que dejan a todos boquiabiertos, ha optado por algunos retoques aquí y allá que han complementado su belleza sin cambiar su esencia.

Marta ha ido haciendo cambios tan sutiles que pocos recordarán cómo era en sus primeros discos. Lo que importa es que su voz sigue siendo igual de poderosa y que se siente feliz con la mujer que es hoy. «Yo me he hecho atractiva, yo antes era un feto... ¡Si te enseño fotos mías de los 16, era un horror!». Ha recurrido a la cirugía estética para hacerse algún que otro retoque, destacando, por ejemplo, el antes y el después de su operación de labios. «Siempre he tenido complejo de tetona. Siempre he ido muy encorvada por eso, no he ido nunca erguida. Me ha dado siempre mucha vergüenza. Se metían conmigo los chicos en la pandilla», detalla.

Cuando se mira en el espejo, lo que más le gusta son los ángulos de su rostro. Pero no es fanática de las arrugas, así que se da un pequeño lujo: una sesión de bótox al año para mantener su piel fresca y radiante. Su rutina de belleza comienza con una ducha, seguida de un anticelulítico en piernas y abdomen, de Biotherm. Para el resto del cuerpo, adora la leche reafirmante de Nivea o alguna, de Frida Dorsch. Y para sus labios, un toque del brillo Glam Shine, de L’Oréal París, que les da un destello encantador. La crema que nunca falta en su tocador es Eight Hours, de Elisabeth Arden, ideal para mantener sus manos suaves como la seda. Entre sus últimos hallazgos, destaca la hidratante Lipo Lifting, de Sensilis, que se ha convertido en su mejor amiga antes del maquillaje y es fácil de encontrar en cualquier farmacias.

Marta Sánchez. Gtres

Su perfume favorito es Allure, de Chanel, aunque también se rinde ante la elegancia del perfume de Prada. En tratamientos, recomienda el facial Imperial de Maribel Yébenes así como una vez al año se realiza un Thermage, alternativa al lifting quirúrgico. En corporales, realiza Diamond Magnetic, de Natura Bissé.

La cantante subraya la importancia de llevar una vida organizada. Se levanta temprano y evita en lo que puede trasnochar. Su desayuno ideal consiste en un espresso potente, vitaminas y una rebanada de pan de centeno con jamón de pavo y mantequilla ligera. Su enfoque en el equilibrio y el autocuidado no solo la mantiene radiante, sino que también refleja su compromiso con una vida sana.