Marta Sánchez revive en “El Hormiguero” su versión del himno de España: “solo quise aportar”

"El Hormiguero" cerró la semana con la visita de una de las artistas más exitosas de la música nacional. La diva madrileña Marta Sánchez regresó al programa de Antena 3, al cual no asistía en persona desde antes de la pandemia de la COVID-19; su última aparición en el espacio presentado por Pablo Motos fue a través de una videollamada. La cantante presentó su nuevo sencillo "Contigo" y repasó sus 40 años de carrera, deteniéndose en la polémica por la letra que añadió al himno de España en 2018.

Orgullosa de ser española

Como podemos ver en la Eurocopa, por ejemplo, hay una clara diferencia entre nuestro país y el resto de los participantes del torneo: el himno. La ausencia de letra en nuestra canción nacional siempre ha entristecido a Marta Sánchez, quien en 2018 decidió aportar su granito de arena y escribir una letra para nuestro himno, uno de los momentos más polémicos de su carrera.

La cantante no desaprovechó su visita al plató de "El Hormiguero" y explicó a Pablo Motos los motivos que la llevaron a escribir dicha letra: "Cuando veo a los franceses, a los italianos o a los americanos cantar el suyo y emocionarse, me dan envidia. Recuerdo que llevaba unos años viviendo en Estados Unidos y sentía una envidia tremenda por ese respeto y orgullo que sienten todos por su país. Allí tienen claro que el himno y la bandera no pertenecen a ningún partido político, sino que son propiedad del país y de sus ciudadanos. Yo quise hacer mi letra del himno, mi aportación”, explicó la cantante, quien además insistió en que la bandera nunca debe ser un motivo de separación entre los españoles, recalcando que España “es un gran país y deberíamos estar orgullosos de pertenecer a él”.