Isa Pantoja enumera los hitos del odio de su madre y Kiko Rivera a Asraf Beno

Isa Pantoja está viendo cómo su pasado vuelve a la actualidad, removiéndole con ello muchos sentimientos soterrados. Su hermano Kiko Rivera concedía su primera entrevista en televisión después de cuatro años de silencio, para explicar su tropiezo matrimonial con Irene Rosales y, de paso, pedirle perdón a su hermana. Por fin reconocía la autoría de algunos episodios que su hermana recuerda como traumas, tras negarlos durante años. Pero ella no sabe muy bien qué decidir, si perdonar o no. Hay muchas otras cosas más en juego que el pasado que les separa. También en el presente hay obstáculos difíciles de salvar.

Asraf Beno, señalado por su cuñado y su suegra

Uno de ellos es Asraf Beno. El yerno de Isabel Pantoja no ha sido un miembro bien recibido en la familia. Los feos y desprecios han sido constantes, incluso en público. Se habla incluso de comentarios racistas y xenófobos, además de humillaciones que Kiko terminó por reconocer también en su entrevista de la semana pasada. Ya le mandó en su día a “comer kebab”. Al ver el vídeo que resume la colección de faltas de respeto, con especial dolor a la ausencia de su familia en su boda con el hombre de su vida y padre de su segundo hijo, a quien no conocen, Isa sentencia.

Isa Pantoja y Asraf Beno Instagram

“Cuando dicen que no le gusta Asraf. A mi madre, ¿Qué novio mío le ha gustado? Es que no le ha gustado nadie. Ni mis amigos, ni mis novios. Ahora, a las parejas de mi hermano, al menos cuando eran sus parejas, las respetaba absolutamente y yo nunca lo he presenciado y luego en la tele nunca ha hecho una declaración mala de ellos ni nada. Pero de mí, tanto el uno como la otra, todos mis novios eran malos. Todos eran horrorosos”, explica. Pero lo curioso llega que “cuando les empezaba a gustar es cuando ya no están conmigo. Le pasó con Alberto, que de repente se llevaban súper bien y pasó con este chico, el cantante también”, dice Isa en alusión a Omar Montes, cuyo mal recuerdo que atesora de él le hace ser el innombrable.

Recuerda cómo Isabel Pantoja invitó a Omar a su cumpleaños. Una fiesta privada en Cantora a la que Isa acudió junto a Asraf. No le habían avisado: “Eso fue de vergüenza. Eso fue una humillación para mi pareja, pero sobre todo para mí. No me sentí nada respetada y me entraron las ganas de coger la puerta e irme. Y es que, probablemente, después de todo lo que he aguantado, cualquiera en mi situación hubiera cogido la puerta y se hubiera ido, pero yo aguanté ahí la situación por ella”, le reclama cómo hacía campaña por el cantante para que dejase al modelo marroquí.

“Lo primero han tenido palabras racistas no solo hacia mí, sino también hacia mi pareja. Lo segundo han tenido un trato, perdona, es que no se le hace a un animal lo que me han hecho. No son celos, llámale dolor, llámale injusticia… son un cúmulo de cosas”, reprocha. Cree que Kiko Rivera ha normalizado los comentarios racistas que ha escuchado hacia ella en casa y por eso no ve la gravedad en ellos. Pero, peor aún, los ha utilizado también contra su cuñado: “El primero que contribuye a estas cosas es él”. Por eso no entiende que él eche en cara a su madre que no respete a Irene Rosales como madre de sus hijas, cuando él mismo no lo hace con Asraf, padre de sus sobrinos.