La familia de Edwin Arrieta despide 2023 con una misa "de cenizas" en su pueblo natal

La familia de Edwin Arrieta asiste consternada a este fin de año marcado por su trágico asesinato en Tailandia, el mes de agosto, por el que cumple condena el chef español Daniel Sancho. La iglesia de Santa Cruz de Lorica, el pueblo colombiano donde nació y creció el doctor Edwin Arrieta, celebra hoy una misa "de cenizas" en su memoria y, según informa el canal Triun Arts, dedicado a sucesos y crónica negra, los familiares darán por fin sepultura cristiana a sus restos, "ya repatriados".

El 5 de agosto de 2023, las autoridades locales de la isla turística de Koh Pha Ngan, Tailandia, informaron que habían hallado algunas partes del cuerpo en un vertedero situado a 20 kilómetros del lujoso hotel donde estuvo Edwin con Daniel Sancho. Fueron los trabajadores de la planta quienes avisaron de inmediato a la Policía tras el macabro encuentro.

Jorge Negrete López, alcalde de este municipio, ubicado al norte del departamento de Córdoba, decretó entonces tres días de luto y manifestó lo "doloroso e impactante para todos que un ser humano tenga un desenlace de esa forma". Destacó también la pena añadida de no poder trasladar sus restos para recibir sepultura religiosa. "Eso es bastante impactante y doloroso", señaló.

Los padres de Edwin Arrieta TVE

A finales de ese mismo mes de agosto, el número dos de la Policía de Tailandia y supervisor de la investigación, "Big Joke" Hakparn, ya informó que los restos del cirujano colombiano, una vez confirmados, estaban listos para repatriar, al tiempo que expresaba que entendía "la necesidad de hacerlo lo antes posible para llevar a cabo las ceremonias y rituales necesarios". No obstante, el proceso de repatriación no fue tan ágil como se esperaba. Todavía hoy, de las 14 partes en las que se seccionó el cuerpo, aún no se han podido recuperar todas. La víctima se identificó gracias al ADN de su hermana Darling Arrieta, facilitado por la embajada de Colombia en Tailandia.

Darlin, hermana de Edwin Arrieta, durante su primera entrevista en España TVE

El dolor, según Negrete, sigue presente en la localidad natal por la pérdida de un "joven médico, un joven que tenía una carrera brillante, prominente", cuyos logros "enaltecían el nombre del municipio de Lorica, que fue su patria chica. Aquí tiene a sus padres y familiares".

Esta tarde se celebra una eucaristía por el alma del cirujano plástico en la parroquia donde no han dejado de orar por su eteno descanso y de infundir fortaleza a los familiares. Será de nuevo el sacerdote Manuel Montes el encargado de oficiar la misa donde se espera la presencia masiva de amigos, familiares y autoridades administrativas de Lorica.

Edwin Arrieta Instagram

El pueblo, de unos 115.000 habitantes, despide el año con lágrimas por la desaparición de esta figura querida. Según señaló su hermana, Edwin era una persona muy devota, especialmente de la Virgen de Fátima, aunque también "le gustaba bailar, cantar, festejar los cumpleaños. Era una persona que era una luz que en estos momentos debe estar brillando en el cielo".