Fran Redondo comparte una fotografía inédita junto a su abuelo, Julián Muñoz: "Nadie muere definitivamente"

El pasado 24 de octubre falleció Julián Muñoz a los 76 años a causa de un cáncer de pulmón. Después permanecer varios días ingresado en el hospital de Marbella, el exalcalde de la ciudad no pudo superar la enfermedad y murió rodeado de sus familiares y allegados más cercanos, que no se separaron de él hasta el último de sus días.

Fran Redondo, su nieto, se convirtió en el portavoz de la familia en los medios de comunicación junto a su abuela, Mayte Zaldívar, y actualizó diariamente la evolución de la enfermedad de su abuelo cuando se agravó su estado de salud. Ambos estaban muy unidos y la muerte de Julián Muñoz supuso un golpe especialmente duro para el joven.

Fran Redondo comparte una fotografía inédita junto a su abuelo, Julián Muñoz Instagram

Ahora, mes y medio después de su pérdida, Fran Redondo ha recordado a su abuelo en su perfil de Instagram, compartiendo una fotografía inédita de los dos. Junto a la emotiva instantánea, el joven ha escrito: "Nadie muere definitivamente mientras su recuerdo permanezca en la memoria de alguien".

No es la primera vez que Fran Redondo le dedica una bonitas palabras a Julián Muñoz en su perfil de Instagram. El 1 de octubre, una semana después de su muerte, el joven le dedicó una bonita carta de despedida. "Ya con todo un poco menos reciente decirte lo mucho que te echamos en falta, lo unidos que estamos por ti y lo mucho que te queremos, no sabes la falta que me haces por aquí, nunca olvidaré tus consejos y tus charlas, puedes estar tranquilo que los protegeré y cuidaré como tú me pediste, descansa en paz Juliancito. Nadie muere definitivamente mientras su recuerdo permanezca en la memoria. Un beso al cielo abuelo", escribió el nieto del exalcalde marbellí, muy triste por la pérdida.

Aunque físicamente ya no esté, Fran Redondo tiene muy presente a su abuelo y su vínculo será para toda la vida y, como él mismo expresa, siempre estará con él en su memoria.