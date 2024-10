Fernando Marcos (novio de Zaldívar) toma el testigo de Julián Muñoz y se pone peleón

Fernando Marcos, novio de Mayte Zaldívar, a la sazón heredero de Julián Muñoz en cuanto a asuntos del corazón, es joven. Tiene 51 años y las hormonas en su punto. Por eso, puede que sea cosa de la adrenalina, siempre adictiva, lo que le ha lanzado a la búsqueda de emociones intensas, esas que desencadena sensaciones excitantes en el cuerpo humano. Se acostumbró a ellas en tiempos de Julián Muñoz, cuando el exalcalde mantuvo a media nación en vilo pendiente de sus declaraciones en plena agonía.

El caso es que el empresario ha necesitado volver al foco mediático con un enigmático mensaje que sabe Dios a quién va dirigido: "He escuchado a personas criticar desde la comodidad de la inacción o simplemente la ignorancia. Es fácil señalar los defectos de quienes están luchando por algo, cuando no se entiende el esfuerzo detrás. Yo no respondo a esos críticos, porque al final, lo que realmente importa es lo que construyo, no lo que ellos dicen. Prefiero seguir avanzando mientras ellos se desgastan en sus comentarios vacíos. Además, ¿por qué gastar un segundo de tu tiempo en explicar nada a nadie que no tiene la más mínima intención de cambiar su postura?"

Su reflexión ha encontrado respuesta inmediata en sus seguidores: "Tu vida es tuya y nadie te puede juzgar. Es tu camino y lo recorres como quieres y puedes. La libertad no es negociable,el respeto y la empatia deberían ser primordiales. Sigue con tu crecimiento personal y al que no le guste es su problema no el tuyo", le anima una seguidora que parece entender de qué va la misiva.

De origen ceutí, experto en marketing, deportista y amante de la fotografía, Fernando lleva más de 20 años al lado de Mayte Zaldívar. Siempre en un discretísimo segundo plano, dosificando sus palabras y reservándose su pensamiento ante las críticas que tuvo que escuchar cuando el exalcalde de Marbella decidió recuperar su matrimonio con una singular reboda. A pesar de todo, siempre se ha mantenido a su lado. También Muñoz le mostró su respeto en los últimos días de su vida. "A mí me trata con mucho respeto. Cuando alguien está con alguien es porque quiere estar. Está muy pendiente de mí. Que opinen lo que quieran", declaró en su última entrevista en televisión. Después de su muerte, se supo que Marcos respondió a la última petición del exalcalde: cuidar a su gente, especialmente a Mayte.

Esta última reflexión en su cuenta de Instagram llega después de otra, igualmente enigmática, que publicó hace unos días junto a una imagen con una mochila, una botella de agua y una puesta de sol de fondo: "Deja que sigan subestimándote, que sigan creyendo que saben más que tú. Tu éxito no necesita espectadores ni aprobación, solo resultados. Al final, serán sus propias palabras las que los delaten". Y terminaba con la frase: "Tic Toc.. El tiempo ubicará a cada cual… Sigue trabajando duro".