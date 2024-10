Gatos y fantasmas en Cantora. ¿Irán con Isabel Pantoja cuando se mude?

Las leyendas urbanas rodean de misterio a Cantora. Por sus pasillos "vagan los espíritus" de dos muertos ilustres, los de Francisco Rivera "Paquirri" y Lady Di. Fueron los hijos de la tonadillera los que aseguraron que los fantasmas del torero y la princesa "aparecen" en la finca familiar.

Kiko Rivera llegó a contar que Diana "se despidió de mi madre el día que murió". Lo manifestó, rotundo, cuando concursaba en el reality "Gran Hermano VIP", ante la sorpresa de los que le escuchaban.

Isabel Pantoja y Kiko Rivera durante la emisión de “GH Dúo” larazon

En el caso de Paquirri, ha sido Isa Pi la que desveló que "en mi infancia me daba mucho miedo pasar frente al retrato del que fuera marido de mi madre, porque me daba la impresión que me seguía con los ojos. Cuando voy a la finca siento una presencia extraña, y creo que es él. Noto que está allí y nos protege".

En este sentido, la exempleada de la Pantoja, Pepi Valladares, también reconoció que tenía una sensación extraña cuando pasaba por el cuarto donde dormía el torero.

Agustin Pantoja entrando a la finca Cantora en Medina Sidonia, 04 de noviembre de 2020. CRISTOBAL_DUENAS GTRES

¿Seguirán a Isabel esas presencias del más allá cuando se mudé a Madrid?

Por otro lado, ¿qué ocurrirá con el grupo de gatos que se mueven libremente por la finca, esos a los que su dueña les cuenta sus penas como si los felinos entendieran sus palabras?

Dicen que la cantante se pasa horas paseando por el exterior de Cantora y que los gatos la siguen a todas partes. Confía más en ellos que lo que confío en esos amigos que fueron desapareciendo de su vida según pasaba el tiempo.

Ahora, Isabel, por lo que se ve, cuenta con escasos apoyos. Tan solo su hermano Agustín, dos o tres amigas anónimas y esas fans que la idolatran. El resto ya no forma parte de su vida.