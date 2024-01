Gema López habla de su último retoque estético: "Me da pánico tocarme la cara"

Gema López es uno de los rostros más conocidos de la televisión, un medio que exige cierto cuidado de la apariencia y el físico. La presentadora de la sección de crónica social de "Espejo público" lo sabe y combina su rutina de cuidado diario con los retoques estéticos, a los que se somete de manera frecuente porque ya saben lo que dicen: prevenir es mejor que curar.

Su último retoque ha consistido en una combinación de técnicas que permiten reafirmar la piel y elevar las facciones del rostro mediante inyecciones de ácido hialurónico, que proporciona una efecto "lifting" pero sin cirugía.

"Además, lo hemos combinado con nuestro cocktail infalible 'Bye bye arrugas' para suavizar las líneas de expresión en frente, entrecejo y patas de gallo. Y nuestras famosas vitaminas, para hidratar en profundidad y aportar luminosidad extrema", explican desde la Clínica Diego de León, la favorita de Gema López a la hora de pasar por "chapa y pintura".

Ante el aluvión de preguntas que la periodista ha recibido de parte de sus seguidores, López ha querido explicar en qué consiste exactamente su tratamiento y, de paso, aclarar cuáles son sus preferencias en lo que a medicina estética se refiere.

"Os quiero explicar que a mí tocarme la cara me da pánico absoluto porque creo que cambia el gesto, y hay muchos tratamiento que lo que hacen es rellenar. Eso no me gusta porque al final se ve la cara inflamada", ha comenzado diciendo Gema López. "Por eso, he destartalado esos tratamientos y me he hecho unas infiltraciones de ácido hialurónico en la zona del pómulo y en el contorno de la cara para reafirmar el óvalo facial", añade sobre su tratamiento, del que asegura que es "indoloro y nada invasivo".

El tratamiento completo de Gema López podría rondar, atendiendo al precio medio que manejan las clínicas estéticas en España, los 980 euros, aunque es posible que la periodista haya llegado a un acuerdo de publicidad con su centro de confianza.

Como se ha comentado anteriormente, no es la primera vez que Gema López recurre a estos tratamientos para verse mejor, aunque es de las pocas que descarta pasar por quirófano y se conforma con los “milagros” de la medicina estética, mucho menos invasiva, peligrosa, y con un tiempo de recuperación mucho menor.