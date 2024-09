El hermano de Merry Martínez-Bordiú reacciona a la muerte de Jimmy Giménez-Arnau: "Es el padre de mi sobrina"

Jimmy Giménez-Arnau ha muerto a los 80 años en Madrid. La muerte del carismático -y polémico- tertuliano ha conmocionado al mundo de la comunicación y del entretenimiento y las reacciones no se han hecho de esperar. Desde que su mujer Sandra confirmó ayer la triste noticia a primera hora de la tarde a Belén Esteban, numerosos rostros conocidos han rendido diferentes homenajes al televisivo.

Además de su larga carrera en la pequeña pantalla, Jimmy Giménez-Arnau saltó a la fama por su relación con Merry Martínez-Bordiú, la nieta favorita de Francisco Franco. En 1977 contrajeron matrimonio y su boda fue la primera gran exclusiva de la prensa del corazón. De esta relación nació Leticia, la única hija del televisivo y con la que no mantiene relación desde que era pequeña. En palabras del propio Jimmy, Merry se vengó de él por haber tomado la decisión de romper su matrimonio y aseguró que todo lo hacía por "venganza". "No sé donde vive ni me importa. Ahora no me importa. Espero que le vaya bien y, chao, no tengo nada más que comentar (..) Me aconsejaron que hasta que Leticia cumpliera los 18 años luchara para que no me dijera nunca que la había abandonado. Gané todos los pleitos aquí y en Estados Unidos para verla. Pero su madre no hacía caso a los juzgados ni a nada", declaró Giménez-Arnau en 2022 sobre el asunto.

Jimmy Giménez-Arnau Mediaset

Unas horas después de confirmarse la noticia de su muerte, Jaime Martínez-Bordiú, hermano de Merry y excuñado del tertualiano, reapareció ante los medios en la fiesta organizada por la revista "¡Hola!" por su 80 aniversario. A pesar de todo, el nieto de Francisco Franco no dudó en dar públicamente el pésame por el fallecimiento de Giménez-Bordiú. " Es el padre de mi sobrina y bueno, pues sí, estamos... Bueno, pues nada, descanse en paz", declaró Jaime, afectado, añadiendo que "no ha habido relación con él, con lo cual, venga, no te voy a decir nada más, no voy a opinar". "No digo más, que descanse en paz, y nada, y muchas gracias, y buenas noches", finalizó su intervención.

Último adiós

La capilla ardiente de Jimmy Giménez-Arnau está instalada en el tanatorio de Tres Cantos de Madrid. La primera en llegar al tanatorio ha sido su viuda, Sandra Salgado, totalmente rota por la muerte de su marido. Belén Esteban y su marido Miguel, María Patiño y Terelu Campos también se han acercado a darle el último adiós a su compañero.