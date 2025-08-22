La hija de Hulk Hogan exige que se diga la verdad sobre la muerte de su padre

La muerte del mítico luchador, leyenda de la WWE, Hulk Hogan, ha dejado a todos desolados. Especialmente a su familia, que no comprende cómo ha perdido la vida a los 71 años en extrañas circunstancias. Y es que la versión oficial no les convence y se han señalado presuntas irregularidades por parte de las autoridades. En un primer momento se habló de un fallo cardiaco como posible causa del fallecimiento, pero más tarde se señaló la leucemia. Este baile en los informes y sus dudas han hecho que la familia exija responsabilidades y se aclare de una vez por todas la verdad sobre la muerte del luchador.

Así lo ha iniciado su hija Brooke. Hulk Hogan probó suerte en el matrimonio con tres mujeres y fruto de ello nacieron sus dos hijos. Brooke, hija de su primera esposa, no tenía una buena relación con su padre. De hecho, no se hablaban y ha renunciado sus derechos sobre la herencia. Aun así, quiere saber la verdad. Es lo que le ha empujado a emitir un contundente comunicado en el que exige respuestas a sus muchas dudas. Entre ellas, las que le han planteado personal que estuvo atendiendo a su padre hasta su trágico final y que le han dado a entender que hay algo oscuro detrás de lo sucedido que no se ha contado aún. De ahí que le animen a solicitar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Así lo hace.

La hija de Hulk Hogan tiene muchas dudas

A través de un comunicado, Brooke Hogan explica que tiene dudas sobre lo que le ha sucedido a su padre. Y no solo porque al principio se habló de fallo cardiaco y después de leucemia, sino especialmente por lo que ha llegado a sus oídos y que le preocupa especialmente: “Llamadas legítimas de profesionales, desde policías hasta enfermeras, que supuestamente estuvieron con mi padre el día de su muerte, diciéndome que necesito ver las grabaciones de la cámara de seguridad y conseguir las grabaciones del 911, porque supuestamente contienen información que podría arrojar suficiente luz para cambiar el relato”.

La hija de Hulk Hogan dice actuar alertada por policías y profesionales médicos para que investigue en lo sucedido, pues no se habría contado la verdad al mundo. Pero la tarea se le ha complicado mucho: “No tengo respuestas sobre si los funcionarios que me hablaron sobre lo que presenciaron trasmitieron esta información a la oficina del médico forense. Y si lo hicieron, no sé por qué no se tuvo en cuenta. Todas las grabaciones de cámara corporales y las llamadas al 911 no están disponibles a través de la Ley de Libertad de Información”. Sospecha que “están restringidas”.

Tanto Brooke como su hermano Nick están luchando para obtener las respuestas que sacien su curiosidad y necesidad de luz. Aunque su relación con Hulk Hogan era muy complicada, quieren saber lo que le pasó en verdad y cómo fueron sus últimos momentos con vida. También la razón real de su muerte. “Tener respuestas sería genial, pero nada de eso traerá de vuelta a mi papá. Y mis manos están atadas”, reconoce con frustración la joven, que no entiende cómo no se percataron que tenía leucemia en el hospital donde se le atendió y sospecha que se oculta una posible negligencia médica.