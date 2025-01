Los hijos de Shakira se lanzan profesionalmente al mundo de la canción

Los hijos de Shakira y Gerard Piqué se lanzan muy en serio al mundo de la música. Su madre está orgullosísima de Milan y Sasha, quienes parecen haber heredado el talento materno.

La artista celebró con orgullo el debut musical de sus retoños con el álbum "Let it beat". En la canción "The one", Sasha canta y Milán toca la batería, mientras que en el tema "It’s all for you" es el segundo el que lo interpreta junto a un grupo de jóvenes talentos.

El álbum ya está disponible en Spotify. No es la primera vez que vemos actuar a los chavales, ya que pusieron los coros a su mediática mamá en la canción "Acróstico".

Su famoso papá ya les ha felicitado por la iniciativa y presume de la facilidad de sus hijos para convertirse en artistas profesionales.

Porque esa es la intención de ambos, dedicarse de lleno al mundo de la música. Shakira contempla la posibilidad de hacerles subir a los escenarios durante sus giras por todo el mundo. Sasha y Milán viven en Estados Unidos con su progenitora, y es Gerard quien se desplaza todos los meses hasta allí para estar unos días con ellos.

La relación entre sus padres no es todo lo cordial de debería ser, habida cuenta de que la colombiana se enteró de que su pareja estaba con otra mujer mientras todavía vivían bajo el mismo techo. Shakira se encuentra actualmente sin pareja sentimental, mientras su ex continúa su noviazgo con Clara Chía.