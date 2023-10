Isabel Gemio, sobre los ataques de Bigote Arrocet a María Teresa Campos: “A lo mejor tiene sus razones”

La reciente entrevista de Bigote Arrocet en la revista “Diez Minutos” ha desatado la furia de la familia Campos. El actor no ha dejado en muy buen lugar a las hijas de María Teresa e incluso aseguró que la veterana periodista le pidió casarse con él para dejarle una pensión tras su fallecimiento. Unas declaraciones que han llevado a Carmen Borrego a avisar de posibles medidas legales contra el actor y “sus satélites”, esto es, su hija Gabriela y Gemma Serrano, su amiga, que también se sumaron a este aluvión de ataques contra el mediático clan.

Sobre esta situación se ha pronunciado Isabel Gemio, que recuerda a María Teresa Campos con mucho cariño, a pesar de la polémica que también protagonizaron en su día y que terminó con la idea extendida entre la opinión pública de que eran grandes amigas. “Yo le tenía mucho cariño a María Teresa”, comienza diciendo la que fuera presentadora de “Sorpresa ¡Sorpresa!”, aunque matiza que “la amistad de todos los días, la gente que está a tu lado en lo bueno y en lo malo eso es cuando conoces bien a una persona”.

Isabel Gemio insiste en que, a pesar del “cariño, respeto y admiración” que sentía por María Teresa Campos, “mis amigos los he elegido yo, están ahí en lo bueno y en lo malo, no me ha fallado ninguno en los tiempos en los que no me ha ido tan bien la cosa”.

Isabel Gemio, ¿qué le parece la entrevista demoledora que ha dado Edmundo Arrocet hablando de María Teresa Campos? EUROPAPRESS

Sobre las palabras de Bigote Arrocet, la periodista deja claro que no es partidaria de “todo lo que ensucie la imagen” de María Teresa Campos como una de las grandes figuras de la comunicación del país, pero también se muestra comprensiva con el humorista: “A lo mejor la otra parte tiene necesidad de decir y tiene sus razones, yo no soy quién para juzgar a nadie”.

Por último, Gemio ha recordado la pasión que María Teresa Campos sentía por el periodismo y la comunicación, dos grandes pilares de su vida de los que tuvo que despedirse de forma obligada. “Empezó a morir el día que le quitaron el trabajo”, lamenta la presentadora.