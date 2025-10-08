Ivonne Reyes nos cuenta cómo celebrará su 58º cumpleaños: "Estoy tranquila, con los míos"

Ivonne Reyes está de celebración. La presentadora alcanza este 8 de octubre los 58 años, una fecha muy señalada antaño marcada por grandes festejos y encuentros sociales. Sin embargo, el paso del tiempo y la madurez propia de la edad han dado paso a una mujer más sosegada y calmada, más amiga de los encuentros tranquilos con su círculo íntimo que de los jolgorios multitudinarios.

“Voy a estar tranquila, muy tranquila, con los míos, meditando, haciendo deporte, relajada y regalándome unas películas que tenía pendiente de ver, unos clásicos”, dice Reyes a LA RAZÓN, confirmando que pasará su cumpleaños dedicándose una tarde de cine.

Un aniversario algo austero pero que no supone un problema para Ivonne, sino todo lo contrario. La presentadora disfruta de este cumpleaños “de relax” y se siente “conectada con muy buenas vibras”.

Ivonne no necesita más que “el amor de los míos” para celebrar su cumpleaños, y considera que ese es su verdadero regalo: “Eso ya es extraordinario y muy lindo, así que así lo voy a celebrar, regalándome esos momentos con los míos para mí”.

Sin duda, entre esos seres queridos de los que habla se encuentra su hijo Alejandro, que ha querido enviar una palabras de cariño a su madre en su cumpleaños. “Felicidades”, ha dicho junto a una imagen en la que los dos posan felices.

Su hijo, su mayor orgullo

El joven de 25 años siempre ha sido uno de los pilares fundamentales de la vida de Reyes, y en los últimos meses se ha convertido en su motor principal, su motivación a la hora de salir adelante cuando la situación no ha sido fácil. Alejandro ha sido quien la ha ayudado a no tirar la toalla bajo ningún concepto.

Orgullosa, presume de los progresos que su hijo está haciendo en su carrera como actor, y recientemente confirmó a LA RAZÓN que daría el salto a Hollywood con su participación en la película “Monitor”, una superproducción al más puro estilo Hollywood que empezará a rodarse próximamente entre Barcelona y las Islas Canarias. La cinta estará protagonizada por Brittany O’Grady, la intérprete conocida por su papel, entre otros, en la exitosa serie “The White Lotus”, y producida por Temple Hill Entertainment, que financió las taquilleras películas de terror “Smile” y “Smile 2”.

Ivonne Reyes junto a su hijo Alejandro Gtres

“Estoy orgullosa y contenta de su disciplina y constancia. Sigue trabajando en ello, creo que eso es lo mejor que ha hecho y que seguirá haciendo”, dijo a este diario. Asimismo, y en lo que a ella respecta, apoya totalmente la carrera de su hijo y se declara segura de que tiene potencial para llegar a lo más alto, incluso a los Premios Goya. “¿Te imaginas? ¡Seguro! Con la constancia y disciplina que tiene no lo dudo para nada. El suyo es un trabajo muy artesanal”.