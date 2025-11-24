Javier Calvo desmiente que venda su impresionante mansión (todavía)

Nada hacía presagiar la ruptura de los Javis, después de 13 años formando equipo en lo profesional como en lo amoroso. Eran el tándem perfecto y parecía que todo proyecto que iniciaban les encumbraba cada vez más al éxito, pareciendo que no tienen techo que les frene. Ese triunfo en lo laboral se extrapoló también a lo personal, creyéndose que eran la pareja perfecta, pero también en lo íntimo lidiaban con otros obstáculos. Aun así, su separación está siendo civilizada y madura, hablando maravillas el uno del otro. Y eso que se enfrentan a la complicada tarea de separar sus caminos y, por supuesto, también su patrimonio.

Toca repartirse amigos y recuerdos, como decía la canción. Javier Calvo acaba de regresar de su comentado viaje a México, con dos amigas para acompañar a Guiterricadelafuente en su gira por Latinoamérica. Dicen que han hecho muy buenas migas el director y el cantante, aunque ellos ya han aclarado su amistad. También lo hace Calvo con su ya exmarido, Javier Ambrossi, aún desde el aeropuerto a su llegada a la realidad y la rutina. Se enfrenta a las preguntas de los reporteros sobre su separación, sus nuevas amistades y, por supuesto, sobre la venta de su impresionante casa de Madrid. Aquí llega la sorpresa, pues dice que la coqueta vivienda no está buscando nuevo dueño.

Javier Calvo niega la venta de su casa de Madrid

La ruptura de Los Javis implica la venta de la que ha sido su nidito de amor los últimos años. Una casa que vieron levantarse desde sus primeros cimientos, asegurándose que todo estaba a su gusto para cubrir sus necesidades. Una mansión de ensueño diseñada exclusiva por y para ellos al que no le falta detalle. Las últimas informaciones aseguraban que había colgado el cartel de ‘se vente’. Al parecer, estaban equivocadas. Así lo ha asegurado a su regreso de sus vacaciones por México, junto a Yenesi y Elena: “Lo hemos pasado bomba”, festejaban aún con el cansancio del viaje en sus hombros.

Javier Calvo con Yenesi y Elena en México Instagram

Javier Calvo asegura encontrarse “bien” tras conocerse su separación hace dos semanas: “Estoy bien. Todo lleva su tiempo, su proceso…”, comenzaba a decir. Pronto le defendía su amiga Yenesi de las preguntas, tratando de desviar la atención y hablando de una supuesta “pedazo de conversión”, al asegurar que ella es la tercera persona de la que se rumorea. Todos ríen y al director le viene genial destensar el ambiente. Pero se pone rotundo cuando desmiente que su casa esté a la venta. Al menos aún: “Fíjate, esa noticia es mentira, no se ha puesto a la venta todavía”.

Dicho esto, y al ver que era imposible salir de la terminal, Javier Calvo decide pararse y responder a los compañeros de la prensa: “Somos mejores amigos, lo éramos antes de estar juntos y lo seguiremos siendo. Es la persona más importante de mi vida todavía”. Es más, ve muy posible que les vean mucho juntos, incluso estas Navidades: “Somos amigos, somos un grupo de amigos”. Pero nada de amores por ahora. Sí está abierto a la posibilidad de que le llegue, pero no son los que se están anunciando. Así cierra la puerta a lo que se comenta de Guitarricadelafuente, dejando claro que es “una de las personas más increíbles que conozco, su novio es increíble, somos amiguísimos, somos hermanos, somos familia”, zanja.