Jorge Martín, todo por un sueño. De su modesta infancia a las lágrimas de su novia, María Monfort

Detrás de un gran hombre hay una gran biografía. Es verdad que, viendo las lágrimas de María Monfort, novia del piloto Jorge Martín, tras proclamarse campeón del mundo de MotoGP este domingo, no habría motivo para romper el dicho, pero es que el logro de este piloto, ahora mismo el más feliz del mundo, tiene un gran recorrido biográfico.

Es un sueño hecho realidad para este piloto madrileño de 26 años que, aunque hasta ahora acumulaba una pila de logros, pudo ver truncado su anhelo por falta de recursos. Afortunadamente, su familia creyó en él y no escatimó esfuerzos para auparle hasta la cima. Su padre, Ángel Martín, era piloto aficionado y, desde muy pequeño, le fue inoculando esa pasión por las carreras, al tiempo que el inculcaba la disciplina y el trabajo que hay detrás de cada recompensa. Con seis años, tuvo ya su primera moto de juguete, que, por cierto, enseguida se le quedó demasiado chica para tanto como él ambicionaba.

Jorge Martín, este jueves en Cheste Agencia EFE

Por si fuera poco, desde su casa en la urbanización Club de Campo, situada en la primera curva del Circuito de Jarama, escuchaba el continuo runrún de las carreras. "Me acuerdo de los sábados, cuando yo todavía ni corría, se oía lo que para mí era música celestial, el ruido de las motos", recordaba en una reciente entrevista. También mencionó los bocadillos se comía "en los circuitos entre entrenamiento y entrenamiento"..

Su progenitor había corrido a nivel amateur, en el RACE. Mientras que para él era una afición, para su hijo fue tomando la forma de esos sueños casi inalcanzables, pero sin despegar los pies del suelo. El número 88 que utiliza es en honor a su padre. En su camino al podio ha dejado atrás numerosos obstáculos vencidos. El precio de las motocicletas y su preparación a nivel profesional exigieron un sacrificio familiar elevado que el campeón ha reconocido siempre. En 2012, cuando ya había empezado su trayectoria, los padres perdieron su trabajo, pero hicieron un último esfuerzo confiando, como siempre habían hecho, en un talento que no podían echar a perder y en su capacidad para responder a las exigencias de la competición.

Hoy tanto Ángel como también Susana Almoguera, su madre, son sus principales valedores emocionales. El padre ejerce también como asistente personal y se asegura que todo su equipo esté preparado. En una entrevista con Red Bull, confesó que prefería trabajar con él a con un amigo: "Puede que un amigo o un compañero no siempre te diga lo que no quieres oír, mientras que mi padre siempre me lo va a decir. Me mantiene con los pies en el suelo, así que al final todo es positivo". Jorge tiene un hermano pequeño, Javier, de 16 años, que, según parece, va apuntando también maneras.

Su novia, María Monfort, es nieta del conocido empresario y expolítico Abel Matutes. La joven ha seguido atenta y con nerviosismo la carrera decisiva por el título desde el circuito de Montmeló. La influencer de 22 años no podía contener su felicidad abrazando a su gente y aplaudiendo por la victoria.

Un día antes, apenas era capaz de expresar como se sentía: "Tengo absolutamente cero idea de decir qué es lo que estoy sintiendo este finde. Un poco de todo básicamente, pero bueno...", confesaba en su perfil público. Hace solo unos días le envió una carta recordándole su admiración: "Son pocas las personas que suelen causar en mí esa sensación de admiración y de pleno orgullo. Sin embargo, tú has pasado a ser una de las principales". Resaltó también los valores que le han acompañado. "Bajo ese mono de cuero y bajada de la moto hay una persona que es mucho más valiente que sobre ella. Una persona humilde, cariñosa, generosa, inmensamente sentimental, trabajadora y con una meta y un sueño muy claros".