Sonsoles Ónega: «El Congreso no es mejor con pinganillo»

A la presentadora de «Y ahora, Sonsoles» y «Hablando en plata», de Antena 3, la bautizaron Sonsoles, como a la hija del ex presidente Adolfo Suárez, amistad mediante. Ya fuera por el sacramento o por el ADN –su madre, Marisol Salcedo, también es del gremio– aquella niña se empeñó en ser periodista y ha cotizado gran parte de su vida laboral a las puertas del Congreso de los Diputados, ahora plurilingüe. Un día, en Telecinco pensaron que más que mociones, lo suyo eran las emociones, y le pusieron al frente de dos magazines: «Ya es Mediodía» y «Ya son las ocho». Hasta que llegó el cacareado 1 de julio de 2022. Una llamada y cinco cinco palabras desde Antena 3 –«tenemos un plan para ti»– bastaron para que lo dejara todo y pusiera rumbo a San Sebastián de los Reyes. Sonsoles Ónega (Madrid, 1977) ha arrancado esta temporada, la segunda, a lo Olivia Newton-John, bailando y cantando en los dominios de Atresmedia. Como la fama cuesta, este lunes le ha llegado dura competencia desde la cadena de Fuencarral. La mismísima Ana Rosa Quintana, otrora su patrona en Mediaset, que tras renunciar al trono matutino, ha reaparecido para conducir «TardeAR», un magazine «familiar y blanco» con el que resetear al vilipendiado «Sálvame». Un duelo al atardecer con un tercero en discordia, «La promesa», la serie de TVE que trata de la venganza de una mujer. En unos días, a esas horas serán cuarteto, con la incorporación de «La Plaza», capitaneado por Jordi González, desde la pública. Ése es el ahora de la mediana del maestro Fernando Ónega, cuya primogénita, de nombre Cristina, dirige el Canal 24 horas de RTVE. Cuando la cámara no la ve, la presentadora también escribe. «Después del amor», la más exitosa de sus seis novelas publicadas, fue premio Fernando Lara en 2017. Entre sus otros galardones, dos hijos y una ilusión que se le sale por los ojos. Quizá sea el amor.

El próximo de 24 de octubre celebra su primer año en Atresmedia. El bebé camina a buen ritmo. ¿Y ahora, Sonsoles?

Camina al mismo ritmo. Hemos nacido juntos en una cadena nueva, Antena 3, y vamos paso a paso. Sin prisa, pero sin pausa.

Para su fichaje por Antena 3, ¿las casualidades se hicieron cómplices de sus deseos, como en «Mil besos robados»?

(Risas) Fue una casualidad para mí porque no estaba previsto en mis planes. Y en modo alguno deseada porque ni en mis mejores sueños se me había pasado por la cabeza.

Sonsoles Ónega arrancó la temporada de 'YAS' bailando Atresmedia

Fue cronista parlamentaria durante una década y tiene orígenes gallegos. ¿Es mejor un Congreso con pinganillo?

A mi juicio, no es mejor. El pinganillo usado durante muchas horas produce pérdidas de audición. Y estamos para escucharnos bien. ¡O mejor!

En «Nosotras que lo quisimos todo» novela la lucha de las mujeres por conciliar. Dos hijos adolescentes y varios perros después, ¿algo que añadir?

Que lo de conciliar es una broma pesada. He llegado a la conclusión (a veces indigesta) de que la carrera profesional no es compatible con la conciliación real. Cada una concilia como puede.

«Después del amor» es la historia real de una mujer valiente contra todos. ¿Qué le diría a Jenni Hermoso?

¡Que venga a nuestro programa! Estamos deseando escucharla.

Ana Rosa Quintana, la que fuera su jefa durante tantos años en Mediaset, es desde esta semana su competencia. Usted promete rivalidad sana cuando le preguntan. ¿Eso incluye tomarse un café o eso va a tardar?

¿Por qué no? ¡Pues claro!

Aseguró que su abuela, ya fallecida, le avisa de acontecimientos, incluida la muerte de algún familiar. Con todo el respeto, ¿del posible adelanto electoral sabemos algo?

No me ha dicho nada. De momento… Pero me temo que en los cielos se lo están pasando mejor escuchando a María Teresa Campos y a María Jiménez que sacando los prismáticos para ver qué pasa por aquí.

Hablando en plata. Ser amiga de la Reina Letizia es...

Lo que más me preguntan.

Muchos esperábamos una entrevista de Su Majestad al cumplir los 50. ¿Usted también se la ha pedido o «Pasapalabra»?

Es que cuando cumplió 50 no tenía programa.

Su padre le entregó hace unas semanas el premio Joan Ramón Mainat 2023, en el Festival de Vitoria. ¿Qué virtud suya cree que ha heredado y cuál le gustaría tener y no hay manera?

Su templanza y su ironía están en mi debe. En su herencia, la pasión por este oficio nuestro.

La portada de una revista del corazón le adjudica un nuevo novio esta misma semana. ¿Formar parte de la crónica rosa le pone colorada?

Me desordena un poco.

¿Alguna vez pensó que iba a bailar tanto en la televisión?

No, pero le he cogido el gusto.