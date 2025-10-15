Eugenia Silva reflexiona sobre su vida desde su silla de ruedas tras la operación

Eugenia Silva está transitando una nueva etapa en su vida, la cual afronta con optimismo, aunque también con momentos de flaqueza y desesperanza. Es lo que tiene estar con líos de médicos e inmersa en la recuperación de la salud. La modelo anunció hace unos días que había tenido que pasar por quirófano a consecuencia de “unas lesiones debidas a una artrosis severa en la cadera”. Dejó a todos preocupados, aunque parece que el desenlace es feliz, pues ha encontrado solución a su mal con la prótesis de titanio que le han colocado.

“Era necesario. El dolor ya no me permitía seguir con mi ritmo habitual”, explica la maniquí el motivo por el que se puso en manos de los cirujanos. Sabía que la operación entrañaba riesgos y también que lo más duro comenzaba cuando saliese de quirófano. La operación de cadera es delicada y requiere de un gran esfuerzo por parte del paciente para asegurar el éxito. En ello está Eugenia, inmersa en el tedioso proceso de rehabilitación, mientras llena de contenido sus redes sociales para que sus fans no le echen demasiado de menos.

La reflexión de Eugenia Silva durante su recuperación

La modelo madrileña, una de nuestras bellezas más internacionales, está pasando por un mal momento médico. Esto le ha hecho ver trastocados los esquemas de su vida y su ranking de prioridades. Algo que comenzó antes de su operación, siendo ya desde septiembre el punto de inflexión en el que todo cambió: “Me puso a prueba… y me enseñó más de lo que imaginaba”. Y es que ella prefiere encarar las problemáticas desde el aprendizaje, sin oponerse al cambio, que es lo que realmente causa angustia.

Eugenia Silva tuvo un mes frenético antes de entrar en quirófano. Presentaciones, fiestas, photocalls, reuniones de trabajo y compromisos publicitarios: “Horas y horas de vuelos, sueños, despertares, amaneceres… y mucha lectura para entender mi nueva realidad. Retos, nuevos proyectos, emociones… pero también cuidados y cariño de las personas que más quiero”, destaca a sus fans en un escrito en el que también recurre al humor como herramienta para superar los momentos más complicados.

Así lo hace por ejemplo en la imagen que comparte con sus seguidores en la que aparece sentada en una silla de ruedas. “Las risas paseando a ‘Miss Eu’ por el aeropuerto de Nueva York con Amparo Corsini”, bromea desde el interior de un ascensor en medio de su recuperación junto a sus buenas amigas. Destaca sus viajes y grandes momentos, pero no puede olvidarse de “los abrazos a mi mejor amiga el día de su cumpleaños. El brazo de mi partner in crime Miguel Ángel Silvestre. Shoots con ‘The Crew’ desde mi silla de directora creativa: ¡gracias, equipo, por tanta complicidad! Citas muy especiales para mis marcas ¡cómo no estar!Matavillosos looks creados por Marina Picallo e interpretados por Jesús de Paula e Inés Castaños. Lagrimas por la pérdida de mi adorado Agnor Armani”.

Eugenia Silva remata haciendo una mención especial a quien está acompañándola durante todo el proceso de recuperación tras su operación de cadera: “Por encima de todo, lo que me mueve cada día: Alfon. Jero, sus mensajes y su amor incondicional. Gracias por acompañarme siempre, incluso cuando la vida va a toda velocidad. ¡Seguimos!”, cierra.