Kiko Matamoros aclara por fin qué hacía en el hospital: tiene que ser operado

Kiko Matamoros sabe muy bien cómo agitar el avispero. Así se lo propuso este martes cuando subía una fotografía a su cuenta personal de Instagram desde el hospital. Sabía perfectamente el revuelo que se generaría al verle ingresado, entre aquellos que se preocuparían por conocer qué le ha sucedido y si se encuentra bien, además de esos otros que han hecho chanza por la curiosa estampa. Y es que no deja de ser curioso el ángulo en el que ha sido tomada, la postura elegida por el protagonista para posar ante sus fans y la lúgubre escena que reproduce. Pero el detalle de estar respirando a través de una máquina de asistencia mecánicaha preocupado mucho a propios y extraños: “Hoy no hay una Campos peor que yo, creo”, echaba mano del humor para restar importancia a la impactante imagen, aunque se olvidaba de decir qué le llevaba a precisar oxígeno en un centro médico.

Las explicaciones se las ha reservado para más adelante, tras ver qué comentaban sus seguidores y si realmente es tan querido como se percibe. Así, más tarde, ya en su programa ‘Ni que fuéramos Shhh’, daba todos los detalles a través de una conexión telefónica. “No me pasa nada”, ha sentenciado con rotundidad, despejando todas las dudas existentes sobre su salud. Jugaba al despiste en su Instagram y logró acaparar todas las miradas. En realidad, lo que le llevó al hospital no fue solo hacerse una foto que se convirtiese en un fenómeno viral, que también, sino que la excusa era una prueba a la que debía someterse. Esta prueba le ayudará a precisar qué le ocurre, “porque tengo un problema en el esófago y me tenían que hacer una prueba definitiva para ver cómo procedemos”.

Por fortuna, parece que todo ha ido bien y que las noticias que ha recibido son buenas, descartándose males mayores. Eso sí, no descarta un paso por quirófano en breve, aunque se ha reservado la fecha exacta para que el foco de atención no le cause estragos antes de la operación: “Tendré que ausentarme unos días porque tendrá que intervenirme. No es pasado mañana. Voy a pasar las fiestas bien con la familia. No sé si en enero o en febrero”, emplaza. Se reserva los grandes detalles, como cuál es la afección que padece y en qué consiste la operación. Es más, al hablar de ello prefiere no profundizar demasiado en el tema. Lo que sí dice que le resta calidad de vida y que la molestia le impide disfrutar de los pequeños placeres de la vida, especialmente saborear la comida: “Me hace perder calidad de vida porque no puedo disfrutar de la comida y tengo unas molestias añadidas, pero no es nada grave”, tranquiliza al final para evitar propagar la preocupación, como ya hizo este martes.

Kiko Matamoros Ni que fuéramos

Una vez hablado del tema médico, Kiko Matamoros también entró en materia con otro de los puntos que no pasó desapercibido de sus post en el hospital. La referencia a la familia Campos: “Hoy no hay una Campos peor que yo”. Ha sido muy comentado y todos entendían que se trataba de un dardo a las que fuesen sus compañeras de trabajo en ‘Sálvame’: “He colgado el post un poco de cachondeo, de todo lo que se queja Terelu de que no llega a fin de mes y esas cosas”, resolvía la duda Kiko Matamoros. Tiene buen ánimo y no pierde las ganas de plantar guerra a otras potencias televisivas, aunque ande con problemas médicos y con un pie en quirófano. Le han sentado bien las vacaciones en Egipto con Marta López de la semana pasada.