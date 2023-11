La loba se defiende: los planes de Shakira como "aliada" contra "el sistema en España"

Finalmente, y aunque sigue manifestando su inocencia, Shakira ha decidido llegar a un acuerdo con la Fiscalía y asumir los delitos que se le imputan contra Hacienda, todo porque sus hijos se lo han pedido, tal y como ha manifestado a través de un comunicado emitido por sus representantes legales.

En el escrito, la cantante también se ha mostrado muy crítica con el sistema fiscal español, y asegura que luchará a su forma para evitar que otra persona con menos recursos pueda sufrir en el futuro lo que, según ella, es un abuso por parte de la Administración. "Siento que este sistema en España necesita revisarse por el bien de los ciudadanos. Y por mi parte seguiré siendo una aliada para que esto ocurra. Hay mucha gente que no dispone de recursos para pagar una buena defensa o incluso llegar a un pacto y han visto sus vidas desgastarse frente a sus ojos por discrepancias con Hacienda que podrían haberse resuelto en un ámbito fuera del penal", reza el documento.

Todos los detalles del acuerdo de Shakira con la Fiscalia: 7,3 millones y 3 años de prisión EUROPAPRESS

En este sentido, la periodista Laura Fa se ha percatado de un detalle muy importante tras la llegada de Shakira al Palacio de la Justicia de Barcelona que podría ser clave a la hora de explicar cuál sería su próximo paso para dar su propia versión de lo sucedido y clamar por su inocencia. Al parecer, en la furgoneta en la que la cantante se ha acercado hasta la sede judicial se encontraba una cámara de cine y un operador que podría estar grabando "para hacer un posible documental sobre sus últimos meses en Barcelona y todo lo que está pasando".

Laura Fa ha explicado en "Espejo Público" que "ahora están muy de moda los documentales y muchos cantantes y artistas ya tienen el suyo, así que no me extrañaría que Shakira esté grabando uno".

Laura Fa larazon

Teniendo en cuenta la proyección internacional de Shakira y el apoyo que recibe de millones de fans en todo el mundo, un documental explicando desde su punto de vista su conflicto con Hacienda podría dejar en muy mal lugar al ente público español, del que ya se han quejado otros famosos relevantes como Xabi Alonso o Gerard Piqué, que ganó un proceso contra el fisco después de que el Supremo anulara una multa de 2,1 millones de euros que se le había impuesto por la forma en la que tributó sus derechos de imagen entre 2008 y 2010.

Más allá de este documental, Shakira asegura en su comunicado que sí mantendrá su lucha en los tribunales contra la Agencia Tributaria por los cargos que se le imputan en el ejercicio de 2011, un caso que ella considera "un sinsentido; no solo porque no estaba ni cerca de ser residente (en España) en el 2011, sino porque me han hecho pagar por todo el capital de trabajo de mi gira. No han tenido en cuenta los gastos en los que incurrí y acabé pagando los gastos de mi gira dos veces. Se ha dado una especie de doble imposición y me han impuesto unas multas desproporcionadas sobre unas ganancias que no existieron".