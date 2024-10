La ludopatía, el verdadero infierno de Bárbara Rey: "Empecé a jugar de niña"

Ángel Cristo Jr. regresó ayer a las instalaciones de Telecinco para agrandar todavía más el enorme cisma que le separa de su madre. En el programa “Historia de un chantaje”, defendió su versión de que Bárbara Rey le ordenó fotografiar sus supuestos encuentros íntimos con el Rey Juan Carlos I para más tarde exigirle enormes sumas de dinero a cambio de su silencio.

La actriz, en cambio, asegura que no fue su hijo quien tomó esas imágenes y que no lo hizo por dinero, sino como “un seguro de vida” para protegerse en un momento en el que se sentía en peligro por parte de las altas esferas.

Una historia que su hijo ha vuelto a desmentir ante miles de espectadores, apuntando a la adicción de su madre al juego como su única motivación: “Nosotros no pasamos miedo hasta que se hizo el chantaje. Mi madre lo hizo por dinero y quiero dejar claro a la gente que yo he disfrutado de ese dinero. Lo hizo por dinero, por ludopatía. Ese ha sido el gran problema de mi madre siempre. El dinero que se gastaba dependía del que tuviese. Ella lo ha dicho pero no la magnitud”.

Ángel Cristo Jr. en el especial de "¡De Viernes!" sobre Bárbara Rey Telecinco

Lo cierto es que hace menos de un año fue la propia Bárbara Rey la que reconoció que había sufrido problemas de ludopatía. “Empecé a jugar de niña, me enganché totalmente y Ángel, el padre de mis hijos, también. El padre de mis hijos no me ayuda para nada... Entonces ¿qué es lo que hago? Juego, gano y me voy”, reveló en el pódcast de su hija Sofía Cristo “Adictos y neuróticos”.

Rey perdió por aquel entonces cerca de “tres millones de pesetas”, aunque tuvo que tomar otras medidas para evitar quedarse en la ruina: “Empiezo a perder, a perder... puse mis sociedades a nombre de Sofía y de Ángel, para que yo no las pudiera perder y no los dejara en la calle”.

Quizás sea a esto a lo que su hijo se refiere cuando ayer decía en televisión que él cuidó de su madre “día y noche durante muchos años y no me correspondía” y le recriminó que quisiera enviarle a la cárcel “cuando yo la he librado de la cárcel dos veces”.

Bárbara Rey y Sofía Cristo explotan tras el presunto altercado de la vedette en un bingo Europa Press

Se desconoce si Bárbara Rey está curado de su ludopatía, pero recientemente se vio envuelta en una polémica tras ser vista entrando en un casino en el que habría protagonizado un altercado contra los trabajadores. Ella misma indicó en el pódcast anteriormente mencionado que se había autovetado la entrada en estos centros de juego para evitar una recaída.