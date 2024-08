Ve la luz la escalofriante primera confesión de Daniel Sancho: "Le agarré, lo levanté y le golpeé hasta que perdió el conocimiento"

Queda algo más de dos semanas para que el juez tailandés dé a conocer su sentencia contra Daniel Sancho, acusado del asesinato premeditado de Edwin Arrieta en agosto de 2023. De confirmarse la intencionalidad del crimen, el hijo del actor Rodolfo Sancho podría jugarse la pena de muerte, y una de las estrategias principales de su defensa para evitar este escenario ha sido desvirtuar sus primeras declaraciones ante la policía, en las que, supuestamente, confesaba lo ocurrido y cómo lo planeó.

Los abogados de Sancho insisten en que se falsificaron las primeras declaraciones de Sancho y que se llevaron a cabo sin garantías judiciales, lo que invalidaría el contenido de las mismas si el juez entiende lo mismo. Un contenido, por cierto, muy explícito y detallado en lo relativo al asesinato.

El canal de Youtube “Triun Arts” ha publicado parte de esas primeras declaraciones en las que Sancho explicaría cómo y por qué asesinó a Edwin Arrieta, además de confirmar que compró las herramientas para desmembrarlo horas antes del crimen, lo que demostraría la premeditación que podría llevarle al corredor de la muerte.

“Use la motocicleta para comprar objetos en los grandes almacenes Big C. Estas cosas eran cuchillos, guantes de goma, bolsas de plástico y de basura. También equipos de limpieza. Después me dirigí a la tienda de productos mecánicos donde compré una sierra para el asesinato de Edwin. Luego guarde estos artículos en el Bougain Villa. El 2 de agosto fui a recoger a Edwin y fuimos juntos al Bougain Villas”, dice Sancho en una de esas primeras declaraciones que su defensa insiste en desmerecer.

Daniel Sancho durante la recreación del crimen de Edwin Arrieta Antena 3

“En el bungalow del hotel, cuando estaba sentado en la cama Edwin se paró frente a mí en la entrada del baño. Hablé con el sobre terminar nuestra relación, pero él se negó e intentó tener sexo conmigo. Me levanté y le golpeé con la mano en la cara, causando que cayese de espaldas y su cabeza golpease el borde del fregadero con mucha fuerza. Aún no estaba inconsciente y le agarré con mi brazo (...) Él me mordió fuertemente en mi brazo izquierdo y trató de pelear. Le agarré, lo levanté y le golpeé con el borde del lavabo hasta que perdió el conocimiento. Me detuve durante una hora hasta que me aseguré de que estaba muerto. Arrastré el cuerpo de Edwin hasta la ducha y abrí el agua para limpiar la sangre. Usé un cuchillo y una sierra para llevar a cabo el asesinato y cortar las partes del cuerpo”, continúa otro de los fragmentos relativos a sus primeras declaraciones ante la policía, en las que también expresó que aunque intentó ocultrar el crimen finalmente sus remordimientos le hicieron confesarlo.

Pese a estas escalofriantes afirmaciones, el futuro de Sancho en lo relativo al juicio no es nada claro, en parte por el hermetismo con el que se celebró cada una de las sesiones. Será el 31 de agosto cuando el mundo entero salga de dudas y conozca si el caso de Edwin Arrieta se cobra una nueva muerte.