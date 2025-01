Macarena Gómez confiesa el punto débil de su matrimonio con Aldo Comas tras la polémica

Macarena Gómez no es muy dada a exponer los avatares de su intimidad con el público, prefiriendo ser conocida más por su faceta profesional. Eso sí, en ocasiones se salta su máxima, como así ha hecho ahora al conceder una entrevista a una revista de corazón, concretamente a ‘Lecturas’, para la que ha hablado largo y tendido. Entre los temas a tratar, quizá lo más jugoso es cuando habla sobre la estabilidad de su matrimonio con Aldo Comas. Llevan ya once años compartiendo vida, pero ahora también comparten polémica, después de sus controvertidas declaraciones sobre el aumento de denuncias públicas de agresiones sexuales. Unas palabras que sienten que no fueron bien entendidas, que les hizo estar en el ojo del huracán, alejándoles quizá en parte de un sector de sus fans. Ahora, para acercarse más a todos, la actriz ha querido mostrar su faceta más personal semanas después de lo sucedido.

Macarena Gómez en los Goya 2023 Gtres

La actriz ha encontrado fortuna en lo profesional, ahora con el estreno de la decimoquinta temporada de ‘La que se avecina’, que tantas alegrías le ha granjeado. Pero en lo personal también siente que ha apostado sobre seguro y se ha llevado el triunfo, al elegir a Aldo Comas como compañero de vida. También como padre de su hijo Dante, que ya cuenta con 9 años. ¿Cuál es su secreto? No duda en compartirlo, pero rompiendo cualquier pompa de mágica irrealidad, pues reconoce que en su matrimonio también hay días grises, como sucede en cualquier casa de vecino: “Es fundamental que haya admiración en la pareja. Él me admira porque le gusto como actriz y a mí me parece que él tiene una capacidad creativa portentosa y fuera de lo común. Me gustaría que la gente lo supiera y tuviera más oportunidad de demostrar hasta dónde puede llegar”, solicita la intérprete sobre su esposo.

Macarena Gómez presume de marido, a quien considera “un genio”, destacando que “tiene una imaginación fuera de lo normal”. Pero también tiene defectos o cosas que le sacan de quicio, que tampoco quiere ocultar al público para no dibujarle como alguien perfecto e irreal. Su punto débil que les hace discutir es el orden: “Es muy desordenado. Él detesta que vaya detrás de él ordenando. Yo también soy desordenada, pero tengo un orden caótico”. Pero ellos se entienden y parece que han sabido amoldarse a sus propios caracteres. También ante sus ideales, incluso en cuestiones tan polémicas como son las agresiones sexuales que han denunciado muchas personas, anónimas o con nombres y apellidos, contra hombres poderosos. Al hablar sobre esto junto a su marido en la alfombra roja de los Premios Forqué, se metieron de lleno en la polémica.

Macarena Gomez y su marido, Aldo Comas larazon

Lo primero que dejaron claro es su respaldo a las víctimas de agresiones sexuales, pero también han querido subrayar que existe el derecho a la presunción de inocencia y que hasta que la justicia no se pronuncie al respecto habría que tener cuidado a la hora de hacer sentencias públicas: “Estamos creando una caza de brujas que para mucha gente ha sido injusta. Ahora todos los hombres están asustados”, decía Macarena Gómez, a lo que su marido Aldo Comas añadía: “Que se denuncie, que se vaya a la policía y no a Instagram, que se acuda a los juzgados y no a la televisión, que se recurra a las instancias donde de debe reportar algo tan grave. Han caído justos por pecadores, todos los tíos cagados. Pero se ha de hacer, está súper bien, pero hay que ir con cuidado, porque ya estamos hablando de un tema mayor”, solicitaban, sin saber que sus palabras no serían del todo entendidas y que recibirían un aluvión de mensajes críticos. Pidieron perdón a los ofendidos, recalcaron la intención de sus palabras y continuaron con su vida, pues valoran que cada cual tengan su opinión, aunque no tengan intención alguna de imponer la suya ni cambiar la propia a golpe de insultos ni amenazas. Pues, en definitiva, tienen claro que lo ideal es que “se castigue con total contundencia conforme a la Ley” a los agresores sexuales, siempre y cuando sean culpables.