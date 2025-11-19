Malena Costa desvela el sexo del bebé que espera con Mario Suárez

Fue a principios del mes de noviembre cuando Mario Suárez y Malena Costa anunciaron que esperaban su tercer hijo a través de una emotiva publicación en Instagram. "Baby 'M' is coming", escribió la pareja junto a un bonito posado familiar junto a sus dos hijos, Matilda y Mario.

Sexo del bebé

Dos semanas después de anunciar la feliz noticia, la modelo ha reaparecido en un evento de la firma Hoss Intropia y ha desvelado el sexo del bebé que espera junto a Mario Suárez, días después de que el futbolista jugara al despiste con los medios al ser preguntado sobre el asunto.

"El otro día, mi marido estaba en un evento donde había prensa. Le preguntaron y luego le dije: '¿Pero por qué no has dicho ya que es niña?' Y él me dijo: 'Da igual, eso te lo dejo a ti'. Pues nada, ya lo digo: es niña", ha revelado Malena Costa emocionada.

Mario Suárez y Malena Costa Gtres

Como ha reconocido la modelo, "el nombre sí que no lo tenemos", aunque su nombre empezará por "M". "Estamos con muchas dudas y luego ahora también tenemos las opiniones de nuestros hijos que ya tenían ocho y nueve que no es lo mismo que sólo lo elijamos Mario y yo", ha explicado Costa, confesando que tienen "un conflicto que cada uno dice opciones, pero no, no hay nada cerrado".

Tercer embarazo

Sobre cómo está llevando el tercer embarazo, Malena Costa ha desvelado que está siendo "parecido a los otros embarazos, tengo embarazos muy buenos" porque "antojos no tengo ni náuseas, pero apetito tengo mucho, ahora lo tengo más regulado, pero al principio tenía mucho apetito y antojo". Matilda, la primera hija de Mario y Malena, nació el 28 de junio de 2016. Un año más tarde llegó Mario, el segundo retoño de la pareja. Ahora, el matrimonio se prepara para la llegada de su tercer hijo en 2026 y convertirse en familia numerosa.