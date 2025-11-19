Miss Universo 2025: las concursantes favoritas para hacerse con la corona

La suerte ya está echada. Tras haber celebrado este mismo día su gran preliminar, el certamen de Miss Universo ha escogido a las semifinalistas que competirán por la corona este próximo viernes. En total, serán 30 las candidatas afortunadas, de entre las 120 que se han dado cita en el Impact Hall de Pak Kret, ubicado en Tailandia.

Traje de baño, traje de noche y oratoria serán los tres segmentos en los que se dividirá la competición. Del top 30 se pasará a un top 10, que se verá reducido a un top 5 y finalmente a un top 3. Teniendo en cuenta que el espíritu competitivo está por los aires, un gran número de candidatas ha deslumbrado durante la concentración del certamen.

Aun así, es cierto que hay varias misses que se han desmarcado con el paso de las semanas. Por ello, hemos recopilado en este artículo a las diez candidatas que la mayoría de expertos dan como posibles ganadoras de Miss Universo 2025. Acuérdate de sus nombres, porque quizás una de ellas termina convirtiéndose en la nueva reina de belleza universal.

Chile - Inna Moll

A sus 28 años, María Ignacia 'Inna' Moll se ha convertido en una de las grandes favoritas de los internautas para dar la cara por Latinoamérica en Miss Universo. En lo personal, esta joven chilena es procedente de la ciudad de Vitacura, y se dedica al modelaje y a crear contenido en redes sociales. Chile solo ha ganado Miss Universo en una ocasión, en 1987 con Cecilia Bolocco.

Inna Moll, representante de Chile en Miss Universo 2025 Instagram

Costa de Marfil - Olivia Yacé

Todas las candidatas parten desde el minuto cero con las mismas posibilidades de ganar, pero está claro que las hay como la candidata marfileña, nacidas para tocar las estrellas. Olivia Yacé tiene 27 años, es de Yamusukro y ha estudiado Marketing y Gestión de marcas de lujo. Es ampliamente conocida por haber sido segunda finalista en Miss Mundo2021, por lo que su participación era muy esperada.

Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil en Miss Universo 2025 OliviaYace.org

Ecuador - Nadia Mejía

En ocasiones, la perseverancia es la clave detrás del éxito, y si no que se lo digan a Miss Ecuador. Nadia Mejía tiene 29 años, y a pesar de ser la abanderada ecuatoriana, nació en California. Representó a su estado natal en Miss Estados Unidos 2016, donde fue top 5. El año pasado, sería primera finalista de Miss Universo Ecuador, título por el que volvería a presentarse este año.

Filipinas - Ahtisa Manalo

Otra que también se aplicó la filosofía de la ecuatoriana fue la representante de Filipinas. Ahtisa Manalo es de Candelaria, tiene 28 años y probó suerte por primera vez en los concursos de belleza en 2018. Quedó segunda en su nacional, por detrás de la eventual Miss Universo Catriona Gray, y fue primera finalista de Miss Internacional ese año. Ha conseguido ir a Miss Universo en su tercer intento.

Ahtisa Manalo, representante de Filipinas en Miss Universo 2025 Miss Universe Organization

Guadalupe - Ophély Mézino

Además de los estados soberanos, los distintos territorios y dependencias de ultramar tienen permitida su participación en Miss Universo. Es el caso de Guadalupe, región francesa del Caribe. Su candidata, Ophély Mézino, tiene 26 años y cuenta con amplia experiencia en concursos. Quedó segunda en Miss Francia 2019, y ese mismo año participó en Miss Mundo, donde también fue subcampeona.

Ophély Mézino, representante de Guadalupe en Miss Universo 2025 Twox Photography

Islas Turcas y Caicos - Bereniece Dickenson

En 1987, el mismo año en que Chile ganaba su única corona en Miss Universo, el concurso presenciaba la primera y única clasificación hasta la fecha de las Islas Turcas y Caicos, un archipiélago británico situado al sureste de las Bahamas. Su abanderada, Bereniece Dickenson, tiene 22 años y es contable. Muchos creen que gracias a ella sus islas natales llegarán lejos en la final.

Bereniece Dickenson, representante de las Islas Turcas y Caicos en Miss Universo 2025 Instagram

México - Fátima Bosch

Seguramente su nombre resulte familiar, y no es para menos. Desde su llegada a Tailandia, Fátima Bosch ha dado de qué hablar, ya que protagonizó el tan sonado enfrentamiento contra Nawat Itsaragrisil, uno de los productores del certamen. A sus 25 años, esta graduada en Moda procedente de Teapa parte como una de las máximas de cara a la final del viernes.

Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025 Instagram

Portugal - Camila Vitorino

Es considerada por muchos como la candidata con el mejor desempeño de Europa. Procedente de Sétubal y de 26 años, Camila Vitorino está preparada para intentar darle a Portugal su primera corona en Miss Universo. Coordinadora de logística y graduada en Marketing, hizo historia al convertirse en la primera madre en ser coronada reina de belleza de su país.

Tailandia - Praveenar Singh

Si antes hemos hablado de candidatas muy populares entre los internautas, lo de la anfitriona de este año va un paso más allá. Praveenar Singh, apodada 'Veena', tiene 29 años y es de Chiang Mai. Es el ejemplo de que a la cuarta va la vencida, ya que casi consigue ir a Miss Universo en 2018, 2020 y 2023. ¿Será que este año consigue la corona internacional?

Praveenar Singh, representante de Tailandia en Miss Universo 2025 Miss Universe Thailand

Venezuela - Stephany Abasali

No podíamos terminar esta lista sin ese país que todos los años está listo para dar cátedra en Miss Universo. Stephany Abasali tiene 25 años, es de Ciudad Guayana y actualmente estudia Economía en Miami. Sus estilismos y pasarela han enloquecido a los fans del certamen, y muchos creen que llegará hasta la finalísima del concurso.

La final de Miss Universo 2025 tendrá lugar este próximo viernes, 21 de noviembre, a las 02:00 horas de la madrugada en España (una hora menos en Canarias). Se espera que dure tres horas y que pueda verse a través del canal oficial de YouTube de Miss Universo.