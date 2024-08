El rarísimo antojo de Alejandra Rubio en su embarazo: ¿eso realmente se come?

Alejandra Rubio se ha quedado sin trabajo justo cuando la vida le ha dado otras cuestiones de las que preocuparse. A la vez que se aleja de la televisión tras la cancelación de ‘Así es la vida’ y apuesta fuerte por su faceta como influencer, la hija de Terelu Campos vive centrada en su propio cuidado y el de su futuro bebé. Es por ello que se ha entregado de lleno a los placeres que le ofrece el verano, acompañado por su amado, Carlo Costanzia. Será el último verano en el que sean solo dos, ante la inminente llegada de su primer hijo en común. En su quinto mes de embarazo y con una incipiente tripita que ya es imposible de disimular y ocultar de miradas ajenas, se ha desvelado cuáles son sus antojos. Cada mujer siente predilección por algo distinto en su estado de buena esperanza, siendo a veces alimentos atípicos que incluso antes de esperar el bebé jamás habrían imaginado comer.

Son muchos los ejemplos de cosas raras que comen las famosas en sus embarazos a modo de antojo, pero el de Alejandra es quizá cruzar un nivel, como así se debate en las redes sociales, con mucha guasa. Asentada en Málaga junto a su madre y su chico, la excolaboradora de televisión no para de comer hamburguesas. Es el producto estrella de su mesa ahora que espera a su primer vástago, que ya se ha filtrado que será un niño, algo que ha molestado mucho a la familia. Quieren mantener los detalles de su embarazo en la más estricta intimidad, a no ser que una oferta a modo de exclusiva les haga volver a romper su silencio y poner precio a las minucias de su felicidad. Pero no solo las hamburguesas suponen el antojo estrella de la protagonista, sino también algo muy inusual, que muchos se preguntan si realmente es adecuado consumir, más allá de que esté embarazada o no.

Mientras Alejandra Rubio presume de idílicas vacaciones en la Costa del Sol, con preciosas y románticas estampas con su churri, en los platós de televisión sigue siendo noticia. Así ha sido este jueves, cuando Kike Calleja ha puesto sobre la mesa de debate de ‘Vamos a ver’ el inusual antojo por el que se pirra la joven: el caldo de las aceitunas. Un detalle que está siendo muy comentado en las redes sociales, pues no suele ser algo muy común en los menús de los restaurantes más exclusivos de Málaga en los que estos días sacian su apetito. Incluso hay chanzas sobre cómo se bebe el caldo de las aceitunas, planteando divertidas escenas en las que el glamour se aparca apara disfrutar de un instante de placer.

Además, en las redes sociales y también en los platós de televisión se está hablando aún sobre cómo ha encajado Terelu Campos el embarazo de su hija. Al principio vendió su felicidad ante la llegada del que será su primer nieto, aunque en su última entrevista dejó entrever su disgusto al confesar que se quedó muda médicamente al recibir la buena nueva. Incluso tuvo que estar de baja y desaparecer de la televisión por unos días, preocupando a propios y extraños. Se planteó entonces la posibilidad de que no vea con tan buenos ojos la decisión de Alejandra Rubio de convertirse en madre junto a Carlo Costanzia, con el que comenzó un romance el pasado mes de enero. No llevan ni un año y ya están a punto de formar una familia. No obstante, estos rumores de una posible reticencia de la presentadora ante la llegada del polémico actor a sus vidas se han echado, en parte, por tierra, ante las fotografías de todos reunidos saciando su apetito en los locales de moda de Málaga. El hijo de Mar Flores, quiera o no, ya forma parte de la familia y no le ha quedado más remedio que poner su mejor sonrisa en el rostro y velar por la felicidad de su hija, además de la de su futuro nieto.