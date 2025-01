María José Suárez se sincera sobre la ruptura más dolorosa de su vida: "Pensaba que era para toda la vida"

María José Suárez protagoniza la portada de esta semana de "Diez Minutos". La modelo se ha sincerado en la revista como nunca sobre su currículum sentimental y se ha abierto en canal sobre sus pasadas relaciones, hablando sin tapujos de Feliciano López y Álvaro Muñoz Escassi.

La televisiva, muy sincera, ha desvelado que su ruptura con el tenista fue la más dolorosa de su vida. "He tenido parejas con las que he sufrido cuando lo hemos dejado, porque pensaba que era para toda la vida. Por ejemplo, con Feliciano. Estábamos muy enamorados. No funcionó, porque él tenía 24 años y yo 30. Durante cinco años sabíamos que las cosas no iban bien, pero no sabíamos poner punto y final a la relación", ha declarado María José, explicando que fue su peor separación porque "los dos estábamos muy enganchados". Aún así, en más de una ocasión ha reconocido que se llevan bien con el ex de Alba Carrillo a día de hoy.

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez Gtres

Sobre los motivos por de su ruptura con Feliciano, María José ha sido muy clara: "Las infidelidades son el principio del fin en una relación. Feliciano también me fue infiel. No concibo una relación con infidelidades. Yo nunca lo he sido". A punto de cumplir 50 años, para la modelo el gran amor de su vida su hijo Elías.

Su ruptura con Escassi

María José Suárez fue una las protagonistas indiscutibles de la crónica social de este verano por su polémica ruptura con Álvaro Muñoz Escassi. "Estuve tres años con Álvaro. Me dijo que era la mujer de su vida y tres días más tarde pasó lo de Valeri", ha declarado en el anterior medio citado, desvelando que, a día de hoy, sigue manteniendo contacto con ella ."Yo le estoy muy agradecida de que me abriera los ojos y me lo contara todo".

Su relación a día de hoy es nula y ella misma ha reconocido que se lleva bien con todos sus exs menos con el último, refiriéndose al jinete. Aún así, María José ha confesado que, si coincide con él, "sí le saludaría".