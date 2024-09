María Luisa Merlo: "Mi hija Amparo es la matriarca de la familia, le he cedido el título"

El pasado seis de septiembre cumplió ochenta y tres años, pero su vida sigue entregada al mundo del teatro. Maria Luisa Merlo no podría ser feliz si le faltara el encuentro con los escenarios. Ahora protagoniza la obra “Mentiras inteligentes”, en la que trabaja junto a la que fuera esposa de Carlos Larrañaga, su ex marido, Ana Escribano.

“Voy a descansar un mes y luego continuaré con la gira por España. La obra está teniendo un gran éxito de publico y disfruto mucho interpretándola”.

- ¿Y cómo van a ser sus vacaciones?

- Estaré en Londres, que es una ciudad maravillosa a la que suelo ir siempre que tengo unos días libres. Allí tengo muy buenos amigos…

- Lo que le falta es un amor.

- No quiero amores. Estoy muy bien con María Luisa Merlo, no me hace falta un hombre a mi lado para ser más feliz. No estoy por la labor de compartir mi vida con un señor.

- ¿Acepta sin reparos esa soledad sentimental?

- Estoy encantada de la vida, hago lo que me da la gana, no tengo que dar explicaciones a nadie, siempre he sido un alma libre y por ello siempre me ha costado estar en pareja.

- Ahora se cumplen diez años de la muerte de Carlos Larrañaga. ¿Como le recuerda?

- Con todo el cariño del mundo. Después de separarnos fuimos grandes amigos, era un ser divino.

- Trabaja con Ana, la que fuera su última mujer…

- Me llevo muy bien con ella. Nos entendemos estupendamente tanto dentro como fuera del escenario.

- Cumple ochenta y tres años que no aparenta.

- Estoy estupenda, no me como el coco por tonterías y me siento muy bien.

- Feliz de ver que a sus hijos no les falta el trabajo.

- Amparo y Luis triunfan en los escenarios y Pedro es un productor maravilloso.

- Luis es su ojito derecho…

- Tenemos una conexión, pero, la verdad , es que me entiendo con todos mis hijos de maravilla, al igual que con mi yerno y mi nuera. Formamos una familia muy unida. Mi hija Amparo es la matriarca, me ha quitado el puesto, ja, ja, ja. Bueno, le he cedido el título. Ella se ocupa de todos los temas familiares muy bien.

- Son sesenta y cinco años de trayectoria profesional. ¿Cuál es su mejor recuerdo?

- Tengo muchos, pero creo que lo último siempre es lo más importante. “Mentiras inteligentes” es una función maravillosa. Es que llevo cuatro años haciéndola y le gusta mucho al publico. Pero tengo que confesarte que a mí me molestan en demasía las mentiras y procuro no decirlas para que no tenga que decírmelas a mí.

- ¿Sufre los achaques de la edad?

- De salud me encuentro perfecta. No me duele nada, no tengo ningún problema, y me siento muy bien.