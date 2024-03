María del Monte, muy sonriente junto a Inmaculada Casal para celebrar la Semana Santa

La Semana Santa ha arrancado con intensas lluvias que han complicado el paso de algunas procesiones. Pero no han impedido a María del Monte y su mujer, Inmaculada Casal, reaparecer en el foco mediático para celebrar este Lunes Santo. Poco a poco la pareja retoma la normalidad y hoy han reaparecido en un acto muy especial junto a otras grandes estrellas como el guitarrista Vicente Amigo o la cantante Diana Navarro.

La pareja ha recibido como obsequio la medalla de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad Coronada y después han posado para la prensa. En todo momento, tanto María del Monte como Inmaculada Casal, han mostrado su sentido del humor y tras terminar el trabajo de los fotógrafos la tonadillera ha soltado una broma con la que muestra que hoy no es día para pensar en problemas pendientes: “Ya tenéis para un álbum”.

María del Monte junto a Inmaculada Casal Gtres

La pareja ha permanecido en silencio cuando se les ha preguntado por la situación de Antonio Tejado, que cumple prisión provisional por ser el presunto autor intelectual del asalto del pasado verano a la casa de María del Monte. La artista se ha mostrado en todo momento muy sonriente y alegre de poder compartir el momento con su esposa y dejar de lado todo lo relativo con el caso de su sobrino.

Y es que su angustia y su malestar por el robo a su casa el pasado verano, en el que sustrajeron bienes valorados en un millón de euros así como 14.500 euros en efectivo, ha dado paso a la “decepción” por la actitud que ha tenido en los últimos meses su sobrino y sobre todo por su declaración ante el juez. “Podemos confirmar que María del Monte da por terminada su relación con Antonio después de todo lo que ha ocurrido. La relación de tía y sobrino queda totalmente rota”, decían en el pasado viernes en el programa “TardeAR”.

Antonio Tejado ha insistido en su inocencia y asegura que su tía “sabe que no tengo nada que ver”. “No entiendo por qué estoy en la cárcel. Yo no tengo nada que ver con esto. Soy inocente. No pertenezco a ninguna banda ni organización criminal. No he cometido ningún delito. Nunca he hablado de la casa de mi tía con nadie, ni de lo que tiene o deja de tener”, dijo el pasado 15 de marzo en su declaración en el Juzgado. Estas palabras no le habrían sentado nada bien ni a María del Monte ni a Inmaculada, por lo que han optado por no hablar más de su sobrino, que las habría “decepcionado a las dos”.