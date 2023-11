María Patiño responde a Jorge Javier Vázquez tras dar su opinión sobre ella en "Sálvese quien pueda"

"Sálvese quien pueda" ha batido récords de visualizaciones desde su estreno en Netflix. Los tres primeros capítulos del docureality siguen siendo los más vistos de la plataforma digital desde que vieron la luz el pasado 10 de noviembre a nivel global. Había máxima expectación por ver a los ocho protagonistas elegidos para vivir esta experiencia en América y han superado con creces todas las expectativas puestas por la audiencia.

Jorge Javier Vázquez estaba muy ansioso por ver qué habían hecho los históricos de "Sálvame" en esta nueva etapa del programa en Netflix y, como era de esperar, el expresentador del espacio les dedicó un blog en "Lecturas" dando su opinión sobre ellos. El televisivo no dudó en deshacerse en halagos hacia María Patiño, palabras que la periodista ha agradecido profundamente a través del anterior medio citado.

"Sálvese quien pueda" , de Netflix Netflix

"María trabajando es una profesional que ofrece una seguridad aplastante. Pero con este reality se ha lanzado a la piscina sin saber si estaba llena y comparte generosamente esa parte de su personalidad que solo conocemos sus próximos. Es un gozo verla en "Sálvese quien pueda"", señaló Jorge Javier sobre la presentadora de "Socialité". "Está para comérsela, para llevársela a casa para siempre. Dan ganas de abrazarla a todas horas y decirle que no se preocupe, que todo irá bien, que los malos no siempre ganan, que se merece todas las cosas buenas que le han pasado, le pasan y le seguirán pasando. Cuando María llora, el niño que llevamos dentro se pone de su lado para animarla a seguir. Adelante, María. No dejes de soñar. Y nosotros, siempre contigo", confesó sobre su compañera.

Muy agradecida por sus palabras, María Patiño le ha respondido en la misma revista. "Me emociona cuando me dice que me quiere abrazar. Es muy sensible, le cuesta expresar. Le quiero mucho. Lo ha pasado muy mal y veo que vuelve a ser él. Hizo su duelo y tomó su decisión, es muy sufrido. Pensé que iba a venir en el último programa pero era muy doloroso para él. Sé que siempre me ha querido, pero a veces por quererme ha sido más duro. Me dijo que se sentía muy orgulloso de mí", ha declarado la periodista sobre Jorge Javier.