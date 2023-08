Maribel Verdú impacta a sus fans con una foto y una aplaudida confesión

Maribel Verdú es sinónimo de buen hacer frente a las cámaras, pues es una de las actrices españolas con más renombre. Pero no solo dentro de nuestras fronteras, pues también ha sabido dar el salto al extranjero y llamar la atención de papeles cada vez más destacados. Pero sin embargo, la interpretación no iba a ser su primera opción de carrera profesional que barajase, pues cuando era una niña, su sueño no era meterse en la piel de otras personas para interpretar para emocionar al público. Ella deseaba jugar a la pelota y convertirse en futbolista profesional, una faceta de ella que muy pocas personas conocían. Hasta ahora.

La selección española disputará su primera final en un Mundial de fútbol femenino Europa Press

La actriz ha querido dejar claro que sus aspiraciones juveniles estaban puestas en los terrenos de juego, pues soñaba con convertirse algún día en futbolista. Un deseo que estaba vetado a las féminas hasta hace relativamente poco tiempo. No es que tuviesen prohibido practicar el deporte rey, sino que la pretensión de convertir su pasión en una carrera de futuro era impensable para una niña. Algo que no sucedía con los varones, quienes tenían el campo a su disposición para demostrar sus dotes con el balón y soñar hasta donde desee llegar sin que nadie limite sus pretensiones. Algo que, por fortuna, está cambiando por fin.

La intérprete de ‘El Laberinto del Fauno’ y más recientemente en la superproducción ‘The Flash’ ha publicado en sus redes sociales una fotografía de cuando tenía tan solo 13 años de edad. Una imagen que ha revolucionado su cuenta personal de Instagram, pues sus seguidores han enloquecido al verla tan pizpireta ataviada con un atuendo de futbolista, transgrediendo las barreras tan altas que se han tardado aún décadas por derribar. Y es que hasta que la Selección Española de Fútbol Femenino no se ha hecho con la copa del Mundial de Australia, muy pocas veces nuestro país ha puesto el foco de atención en estas profesionales.

Como cabría esperar, la felicidad ha sido mayúscula entre los aficionados patrios, pues España se hace con la victoria frente a Reino Unido en una final que hará historia. También han sido muchos los rostros conocidos los que han querido agradecer a las futbolistas de la selección patria por haber representado tan bien nuestros colores, pero sobre todo el hecho de demostrarle a las niñas de todo el mundo que pueden alcanzar su sueño, sea cual sea, siempre que luchen por él sin atender a las limitaciones que otros les imponen. Muchos menos si el límite se reduce tan solo a su género.

“Con 13 años después de jugar al fútbol. Era mi sueño. Teníamos un equipo femenino en San José de Valderas. Pero entonces, dedicarse a esto siendo chica era una quimera”, recuerda la actriz, que triunfó en su mundo, pero quizá deseaba hacerlo en otro que en su época tuvo vetado. Es por eso que ha querido agradecer el importante ejemplo que han supuesto las integrantes de la Selección Española de Fútbol Femenino para las niñas de hoy en día: “Ahora gracias a nuestras campeonas los sueños de muchas podrían ser realizados. Gracias por vuestra lucha”, sentencia.