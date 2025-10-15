Marisa Martín Blázquez sorprende al mostrar esta imagen de su padre de joven: "Ahora entiendo por qué mamá se enamoró"

Marisa Martín Blázquez es una de las periodistas más conocidas de la crónica social, pero prefiere mantener fuera del foco su vida privada. Se permite pocos comentarios sobre su intimidad, aunque en esta ocasión ha sorprendido a sus más de 120.000 seguidores de Instagram con una imagen de su padre.

La periodista ha presentado al hombre que le dio la vida con una fotografía antigua en la que aparece cuando él tenía 17 años, y su evidente atractivo físico ha sorprendido a más de uno, como a Rosa Benito o Antonia San Juan. “Ahora entiendo por qué eres tú tan guapa”, ha comentado la actriz.

Además, Marisa Martín Blázquez ha publicado una emotiva carta dirigida a su padre, fallecido hace ya varios años pero a quien echa de menos cada día: “Dicen que hay ‘un día del padre’. Qué poco sentido tiene eso para mí. Hace mucho, mucho tiempo -mi corazón y mi alma me dicen que demasiado- que te fuiste, físicamente, de mi lado. No he dejado de celebrar “el día de mi padre” ni uno solo de los que me faltas físicamente. Sigo siendo tu niña de miradas cómplices. Sigo entendiéndome contigo con solo cruzarnos los ojos, con solo mirar tu campo, con disfrutar de tu paisaje. Me gusta saber que hoy, como entonces, puedo acomodarme en tu regazo en cualquier instante del día. Sé que hoy, como entonces, me proteges, me velas y me amas. ¡Te quiero, papá!”.

La colaboradora de televisión no puede evitar caer en la cuenta de lo mucho que su hijo, fruto de su matrimonio con Antonio Montero, se parece a su padre cuando era joven: “No me extraña que mamá se enamorara de ti perdidamente. Y no lo digo solo por tu extraordinaria belleza -por otro lado, tan asombrosamente actual-, sino porque en ti habitaba y habita el ser más bueno y excepcional que he conocido. También el más divertido y el que siempre, a pesar de cualquier dificultad, jamás mostraba disgusto, sino soluciones y sonrisas. También he visto en ti -lo llevo viendo desde siempre- a mi hijo, tu nieto, del que sé que estás orgulloso, como lo estás de ‘tus castañuelas’, tu niña bonita, que carcajea como tú, a pesar de no haberte conocido. ¡Te honramos y te queremos, papá!!.