Mikel Izal, operado de urgencia: última hora sobre su salud

Tremendo susto el que se han llevado los fans de Mikel Izal cuando han recibido en sus correos electrónicos un mensaje en el que les informaban de la cancelación de sus próximos conciertos. El problema no era tanto que sus espectáculos eran suspendidos, que también, sino más por el motivo que los responsables de su gira han aducido: el cantante ha tenido que pasar por quirófano de urgencia. Después de iniciar su carrera en solitario el pasado 2023 con toda la ilusión puesta en su trabajo, ha tenido que hacer un inesperado alto al presentársele un problema grave de salud por el cual ha tenido que ser intervenido. El motivo de su operación de urgencia no se ha desvelado, pero sí su estado desde su agencia de representación este mismo viernes para excusar su ausencia en los escenarios.

“Es de obligatorio cumplimiento el reposo para una correcta recuperación. Pedimos nuestras más sinceras disculpas por las molestias causadas a todo el público que tenía previsto acudir a los conciertos”, detallan desde el equipo de Mikel Izal. Con ello, informan de la cancelación de sus dos próximos conciertos, concretamente el de Priego de Córdoba, previsto para el próximo 13 de julio, y el de Cádiz, agendado en un primer momento para el 20 del presente mes. No podrán celebrarse por causa mayor y es que el artista ha tenido que ser ingresado en el hospital para pasar por quirófano.

Desde su agencia de representación no se ha querido entrar en demasiados detalles sobre las cuestiones médicas del artista. No se ha precisado el motivo concreto por el cual ha tenido que ponerse en manos de un cirujano. Eso sí, han dejado claro que el cantante navarro deberá estar guardando reposo de manera obligatoria por prescripción médica al menos durante las próximas dos semanas. Desde su entorno más próximo han hablado de un problema traumatológico, de ahí la necesidad de reposo para que cicatrice bien y el hueso afectado se recupere de la mejor manera.

No obstante, aunque Mikel Izal se encuentre convaleciente de su reciente operación, lo cierto es que ya cuenta los días para subirse de nuevo a los escenarios. No desea dejar plantado a sus fans, de ahí que ya se haya anunciado la reubicación del espectáculo de Priego de Córdoba para el próximo 23 de agosto, en el mismo lugar en el que estaba previsto. Ahora bien, este cambio de planes ha dejado una variación en cuanto al telonero que calentaría motores antes de su salida al escenario: en vez de Tu otra bonita será Merino quien actúe antes de su aparición. No sucede así con su show de Cádiz, el cual aún no ha sido fijado en una nueva fecha. A la espera de nuevas noticias al respecto, todo aquel que lo necesite siempre puede solicitar el reembolso del dinero de las entradas y su valor será devuelto automáticamente.