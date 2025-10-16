Muere el hermano de Blanca Cuesta tras luchar contra una larga enfermedad

Duro revés el que le tenía preparado la vida a Blanca Cuesta. La mujer de Borja Thyssen se enfrenta a la difícil pérdida de su hermano. Rafael ha fallecido a los 56 años de edad, víctima de una larga batalla contra una grave enfermedad. Son muy pocos los detalles que la familia ha dejado que trascendiese de la batalla que libraba el hermano de la artista, así como con su trágico desenlace, como han adelantado desde ‘Vanitatis’.

Desde el citado medio se habla del sufrimiento y la preocupación que arrastraba la familia de Blanca Cuesta en los últimos meses. El declive de Rafael era evidente y todos se temían lo peor, pero han estado a su lado hasta su último respiro, acompañándole en su lecho de muerte y sosteniéndole la mano al pie de su cama. Un final duro para un ser querido que ha hecho que la familia haga piña y se refugien unos en otros en mitad del duelo.

La trágica muerte del hermano de Blanca Cuesta

Se conocía la batalla que estaba librando el hermano de Blanca Cuesta por su salud. No se había puesto nombre a su enfermedad, pero se sabía de lo cruel que era la lucha por el dolor que mostraron sus padres al hablar de la difícil situación. Miguel Cuesta y Heidi Unkhoff subrayaron que “lo peor es ver sufrir a un hijo cuando ya no hay futuro vital y la ciencia médica ya no puede hacer nada. Es muy duro. Es irracional ver morir a un hijo”, confesaban a ‘Vanitatis’. Saben de lo que hablan, pues él es cirujano y ella enfermera.

Borja Thyssen y Blanca Cuesta Gtres

A diferencia de lo sucedido en el seno de los Thyssen, con Borja con largos años enfrentado a su madre, Carmen Cervera, los Cuesta eran una familia unida. No han mostrado grietas en su unión a lo largo de los años que han estado expuestos ante los medios de comunicación. Son muchos los problemas que el matrimonio ha enfrentado estos años, muchas dificultades, retos y también traiciones. Han permanecido inquebrantables, como también ahora que se enfrentan juntos a la pérdida de un ser querido.

“Agradezco profundamente las palabras de ánimo. Las necesitamos porque es muy duro”, confiesa la madre de Blanca Cuesta al citado medio tras conocerse su dura pérdida. La muerte de un hijo siempre es algo incomprensible, un dolor injustificable, pero la larga enfermedad les hizo entender lo irreversible de su desenlace. Han podido despedirse, decirse lo mucho que se quieren y no se han dejado nada importante sin aclarar. Ahora comienza la vida sin él, aunque Heidi se ve reconfortada en la creencia de que “siempre estará en nosotros”.