Toñi Moreno llama por teléfono a Belén Esteban para pedir perdón: la incómoda conversación

La guerra entre Jesulín de Ubrique y Belén Esteban no es nueva, pero sigue de plena actualidad. El enfrentamiento entre la expareja les ha llevado a un cruce de acusaciones infinito, siendo siempre el torero el que peor sale parado. Y es que la realidad cae por su propio peso y mientras que él trata de presumir de ser el mejor padre y querer por igual a sus cuatro hijos, la colaboradora subraya que lleva años sin hacerse cargo de su hija mayor, a quien tampoco habría visto desde hace mucho tiempo. En medio de esta batalla se ha metido Toñi Moreno y ha terminado escaldada por el revuelo generado.

La entrevista de la presentadora al diestro en ‘Gente Maravillosa’ enfadó mucho a Belén Esteban. Su cabreo venía de lejos y una nueva ofensa le hizo pedirle explicaciones en público: “Mira, Toñi Moreno, sabes que te quiero y que te tengo un cariño enorme. Sabes que no estoy enfadada contigo porque seas amiga de Jesulín y María José, puesto que yo tengo íntimos amigos que también son amigos. Salen con ellos a comer y hacen planes. El Turronero y más gente. Te lo digo porque vi la entrevista y me dio rabia. ¿Cuántas veces has visto a Jesulín jugar con su hija? Te lo digo y me van a matar, pero es que no puedo más”. Así comenzó una guerra que, al parecer, ha terminado con una llamada de teléfono.

Toñi Moreno pide perdón a Belén Esteban en la intimidad

El cruce de reproches fue intenso. La presentadora respondía y la colaboradora no estaba dispuesta a quedarse callada, estando el juego una mentira sobre su hija. “Que sea la última vez que digas que has visto a Jesús jugando con todos sus hijos, porque con una no lo ha hecho nunca. Y tú sabes por qué estoy enfadada contigo, por lo que pasó en la peluquería de Zamorano. Y lo sabes perfectamente”.

Toñi Moreno y Jesulín de Ubrique Redes sociales

Lo sucedido en la peluquería es un encuentro fortuito de su hija con la presentadora y un comentario desafortunado: “Oye ya me ha dicho tu padre que se está viendo mucho contigo”. No era real y la respuesta de Andrea, según su madre, fue contundente: “Pues dile a mi padre que no ha venido a verme ni un día”. Toñi Moreno se defendió días después: “Creo que no tiene razón, pero no se lo voy a hacer entender. No quiso arreglarlo, ya sabéis cómo es. Esto es una ‘belenada’, pero yo lo entiendo. Lo de la peluquería se enteró mal, soy madre y ese tema es uno especialmente sensible. No puedo contar cómo fue la conversación, porque la niña no quiere salir en ningún sitio, no voy a decir nada”.

Pese a la tensión vivida estas semanas y al cruce de reproches público, en privado se ha solucionado el conflicto. Así lo ha confirmado en la tarde de este jueves la propia Belén Esteban desde ‘No somos nadie’. Ha sido la presentadora quien ha levantado el teléfono para pedir disculpas: “Todavía tenemos que tener una conversación, pero Toñi Moreno me mandó un audio. Yo la contesté y ella me contestó. Me ha pedido perdón. A veces falla la gente, pero en la vida es muy importante saber pedir perdón. Yo he podido ser una persona con mil cosas, pero he sabido pedir perdón cuando hay gente que hace las cosas y la palabra perdón no la tienen en el diccionario”.

Belén Esteban en "No somos nadie" Youtube

“Sinceramente, cuando pasó la movida sí me hubiera gustado que dijera públicamente lo que me ha dicho a mí, pero ahora mismo me vale con lo que me ha dicho Toñi. No voy a decir lo que me ha dicho en los audios, pero que me pida disculpas y me explique una situación yo por una parte se lo agradezco”, reconoce Belén Esteban, que cierra su discurso dejando claro que llevaba razón en todo momento: “Ella habló con Raúl Prieto y entonces se da cuenta de que se ha equivocado. Ella es verdad que cuando hace ‘MasterChef’ cenaba casi todos los días con Jesús y él se lo dijo. Entonces cuando vio a mi hija se lo preguntó y ella le dijo que no era cierto. Ella se lo recriminó a Jesulín y además me dice que cuando él habla lo de que quiere a todos sus hijos, pensaba que no se refería a todos. Me ha pedido disculpas”, zanja.