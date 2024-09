Julián Muñoz: mi adiós al eterno ex de Isabel Pantoja y alcalde más polémico de Marbella

Julián Muñoz ha perdido la vida hoy a los 76 años. Se conocía desde hace días que su estado de salud era muy delicado y finalmente el expolítico no ha logrado recuperarse.

Julián Felipe Muñoz Palomo nació un 24 de noviembre de 1947 en las frías tierras de El Arenal, un clima que siempre desaprobó y por el que migró a la cálida Marbella, tierra de comedidos grados térmicos y pasto de desmedidas operaciones financieras de dudoso origen cocidas a fuego lento en la era de Jesús Gil y su superdotado asesor urbanístico, Juan Antonio Roca.

Contrajo matrimonio con María Teresa Zaldívar García en 1974, tuvieron dos hijas, Eloisa Núñez Zaldívar —hija de un primer matrimonio de Mayte— y Elia Muñoz Zaldívar. En el año 2003 se divorciaron y en ese mismo momento Julián comenzó una relación sentimental con la tonadillera Isabel Pantoja, y después de enseñar a medio mundo lo que era ser un cínico de manual (enseñar dientes y más dientes en un acto público, donde uno se sabe no bien recibido), en 2009 rompieron su relación alimentando la prensa rosa, en un caso sin precedentes.

Una relación con la que se despachó a gusto cuando se emitió su docuserie en 2022: "Isabel era fría, calculadora y mentirosa…. me dejó cuando se acabó el dinero", declaró a Telecinco, sin olvidar que Isabel le hizo sentirse "el puto amo". No en vano quería convertirla en la musa de Marbella, lo que Ana Belén es para la Puerta Alcal. Eso quería hacer Julián, que su pasión impregnase Guadalpín y la esencia de Marbella. Lo cierto es que Muñoz logró que la Audiencia Nacional empezara a comprar el "¡Hola¡", "Semana", "Diez Minutos" y "Lecturas", ya que en estas publicaciones, unos y otros, hacían declaraciones más jugosas que las que soltaban en los tribunales. En una era con incipientes redes sociales, Julián Muñoz ya era "trending topic" sin saberlo. Pero vayamos por partes y cerramos su vida sentimental. Muñoz mantuvo una relación sentimental con Karina Pau desde 2009 hasta 2016 y más novias oficiales no se le han conocido.

"Cachuli" era un hombre que nunca vivió con sentimiento de culpa. En la finca de unos conocidos de su novia Karina, una bella joven nacida en Gibraltar, mientras se ajustaba un sombrero de Panamá para una sesión de fotos de la revista "Vanity Fair", declaró a la que escribe: "Si volviera a nacer me reencarnaría en mí mismo", sentenció. La cita con Muñoz tuvo lugar en el interior de la provincia de Málaga. "Ni mu sobre dónde se hacen las fotos, nada de pantojeos y nada de ejercer de fiscal, cariño, que estoy harto de dar que hablar". Éstas fueron condiciones para este tema que se publicó el 12 de abril de 2011 y se las respeté.

Fumaba un puro e instó a Karina a que nos pusieran unas aceitunas y unas almendras para hacer más llevadera la sesión. Luego, nos dejó pagadas unas raciones de gambas y unas bandejas de fritura en un chiringuito de Torreguadiaro, al que acudimos al terminar el reportaje. Esta declaración de intenciones podría pasar desapercibida si no llega a ser porque Muñoz fue uno de los ejes de la trama de corrupción urbanística más importante de nuestra democracia, el Caso Malaya, la demostración de que en este país no hay más ideología política que la codicia desmedida, un caso en que un batallón de miuras del derecho penal defendieron lo indefendible, mientras parte de sus acusados siguen hoy en día fugados de la Justicia. Pero esto es otra historia. A lo que vamos. Muñoz estuvo afiliado al PSOE antes de 1991 cuando le dio la mano al partido de Jesús Gil. En 2002, tras la dimisión de Jesús Gil a raíz de su implicación en el denominado Caso Camisetas, Muñoz pasa a desempeñar las funciones de alcalde de Marbella y es investido definitivamente como alcalde en 2002. El día 13 de agosto de 2003 Muñoz pierde la alcaldía tras una moción de censura impulsada por un grupo de siete tránsfugas del GIL, siendo Marisol Yagüe elegida como nueva alcaldesa,.

Fue detenido en julio de 2006 en la segunda fase del Caso Malaya. Durante el tiempo de prisión preventiva, Muñoz fue condenado en varios casos por cohecho, malversación de fondos públicos y por prevaricación urbanística relacionada con la concesión de licencias ilegales durante los Gobiernos municipales del Grupo Independiente Liberal (GIL). Tas cumplir las tres cuartas partes de estas condenas urbanísticas, y habiendo recibido previamente la libertad bajo fianza en el caso Malaya, Muñoz salió de la cárcel en octubre de 2008 tras casi dos años y medio entre rejas. En 2013 le condenan a siete años y medio de cárcel y 10 años de inhabilitación de desempeños públicos por prevaricación y absuelto de los delitos de malversación de caudales públicos y el subsidiario o alternativo de fraude.

En octubre de 2013 es condenado por la Audiencia Provincial de Málaga a dos años de cárcel y 16 de inhabilitación por delitos de fraude. En sus juicios nunca cambió su declaración. Mientras aseguraba a una audiencia perpleja que había firmado sus convenios urbanísticos como un autómata en capós de coches, siempre repetía que no sabía lo que firmaba, que para eso estaban los técnicos del Ayuntamiento. "¿Cómo voy a cuestionar algo que venía del señor Gil?" era su mantra. Una vez más se echaron las culpas al muerto sin éxito.

En prisión sufrió muchas patologías médicas, una cardiopatía isquemia-hipertensiva y diabetes. El corazón que tanto le había hecho gozar se debilitaba. Debido a su estado físico sale de prisión. El 6 de mayo de 2016 abandonó definitivamente las rejas y cumplió su tercer grado en el Centro de Inserción Social de Algeciras. Atrás quedan ya todo el rosario de excentricidades: el dinero en bolsas de basura, La Pera, Mi gitana, el apartamento en Guadalpín. Se despachó a gusto con Pantoja en "Julián Muñoz: no es la hora de la verdad, es la hora de la venganza", la serie documental producida por Mandarina. Y hoy día muere, a los 76 años, rodeado del amor de sus hijas. Rescato aquí una frase que me dijo en 2011: "De lo que más me arrepiento es de no haber sido un buen padre". Seguramente dedicó este tiempo a compensarlo.