Myriam de la Sierra, 44 años después del asesinato de sus padres: "Les tengo en mi corazón, su muerte me sigue afectando"

El pasado uno de agosto se cumplieron cuarenta y cuatro años del asesinato de los Marqueses de Urquijo, uno de los crímenes más mediáticos de la historia negra de España. Ni siquiera los más de 40 años transcurridos han logrado borrar de la memoria colectiva este capítulo tan siniestro. Y es que, además del crimen, no hay que olvidar quiénes fueron sus víctimas, un poderoso banquero, Manuel de la Sierra y Torres, y su esposa, María Lourdes de Urquijo y Morenés, padres de Juan y Myriam.

Precisamente, esta última rompe su larguísimo silencio y confiesa en una entrevista a la revista "Pronto" que "han pasado ya muchos años y prefiero no hablar del tema. Es un suceso que me hizo mucho daño, su muerte me sigue afectando, y quiero cortarlo totalmente. Forma parte del pasado y me cuesta recordar. Tengo a mis padres en mi corazón, y punto. No se hable más".

Myriam está casada con el pakistaní Bash Bokhari, con el que vive en Madrid, quien tiene el cargo de vicepresidente sénior de ACN Europa, que, según indican en su web, "es la mayor empresa del mundo de venta directa en el sector de las telecomunicaciones, energía y otros servicios básicos para particulares y pequeñas empresas".

Myriam de la Sierra y su marido Facebook

- Sigue casada y feliz.

- Sí. Tengo dos hijos de un anterior matrimonio, uno de treinta y siete años y el otro de treinta y tres, y un nieto de ocho años. Me siento encantada de la vida.

Es una madre muy vinculada en todos los aspectos a sus hijos, Borja y Álex, con los que trabaja codo con codo en una de sus empresas. Hace tiempo reconoció que "son muy distintos. Álex es cantante de un grupo de rock y voy a verle en sus conciertos siempre en primera fila. Además, es un orador fantástico, carismático y muy bueno. Y Borja es un crack, con un corazón enorme, superinteligente, trabajador, es mi mano derecha, nunca falla. Me siento muy orgullosa de mis hijos, de lo trabajadores y buenos que son y lo feliz que me han hecho. Trabajamos todos juntos en mi empresa, que se dedica al marketing de redes, con mi marido, Bash, y el hijo de éste. Viajamos juntos, nos reímos... Está muy bien tener metas comunes".

- ¿Es una abuela al uso, se vuelca en el nieto?

- Tengo al mejor nieto del mundo y me comunico mucho con él. Es un niño que se porta tan bien que no hace falta exigirle mucho.

- ¿En qué campo profesional se mueve actualmente?

- Ahora estoy en el de la nutrición. Llevo en ello unos seis meses. Lo más importante hoy en día es estar sano. Bueno, y sigo en el campo de las telecomunicaciones junto a mi marido, su hijo y mis hijos.