Nicole Kidman cierra la puerta a un sueño de sus fans: "Nuestra vida ya es un espectáculo"

Después de casi veinte años de matrimonio, Nicole Kidman y Keith Urban siguen siendo una de las parejas más sólidas -y admiradas- del universo celebrity. Unidos por el amor, la familia y una química que parece a prueba de todo, muchos esperaban verlos algún día compartiendo pantalla o micrófono. Pero, por desgracia para sus fans, ese momento no llegará.

Durante la presentación de la nueva temporada de "Nine Perfect Strangers", la serie que produce y protagoniza, Kidman fue preguntada por la posibilidad de trabajar algún día con el cantante neozelandés. Su respuesta fue tan clara como inesperada: "No". Sin rodeos. "Ya compartimos nuestra vida. No necesitamos montar un espectáculo juntos, porque nuestra vida ya es un show", sentenció, entre risas, a la revista "People".

Multiverso cinematográfico

Pese a esta decepción, la actriz australiana no cerró del todo la puerta a los cruces creativos. De hecho, se mostró entusiasmada con la posibilidad de un "multiverso" cinematográfico que reúna a sus personajes más icónicos. "Me apunto a casi todo", reconoció. "Me apasiona lo que hago y me siento muy afortunada por todo lo que me ha dado la vida".

Nicole y Keith, ambos de 57 años, se conocieron en 2005 en un evento en Los Ángeles dedicado a talentos australianos. Al año siguiente ya estaban casados. Desde entonces, han formado una familia estable junto a sus hijas, Sunday (16) y Faith (14), lejos de los focos aunque inevitablemente rodeados por ellos.

En su hogar, la música nunca falta. En una entrevista reciente con "W Magazine", Nicole confesó que su casa está llena de momentos artísticos espontáneos. "Tenemos una ducha doble y lo escucho crear nuevas canciones ahí dentro", contó divertida. ¿El secreto para un matrimonio feliz? "Duchas con doble cabezal y baños separados", bromeó.

Durante la entrevista con "The Hollywood Reporter", Kidman también se refirió al apodo con el que Keith la sorprendió en el homenaje del AFI: "Babygirl". Un guiño íntimo que, casualmente, coincide con el título de su nueva película. "Eso se queda en un compartimento aparte", dijo con una sonrisa. "No está disponible para el público".

Aunque no haya colaboración artística a la vista, queda claro que lo suyo sigue siendo una historia de amor (y humor) digna de película. Solo que, esta vez, la ficción se queda fuera del guión.